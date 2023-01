Lunes de eliminación: cómo votar en La Casa de los Famosos

La primera ronda de eliminaciones de la tercera temporada de La Casa de los Famosos ha llegado y tú decidirás quién tendrá que hacer las maletas y perder la oportunidad de ganar $200,000.

Esta semana Juan Rivera, Liliana Rodríguez y Jonathan Islas fueron nominados por los integrantes de La Casa de los Famosos para abandonar el reality.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Estos son los pasos que debes seguir para votar:

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice "vota". Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del periodo de votación, los televidentes pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes y domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

La última ventana del período de votación para que el público emita su voto es cada lunes a partir de las 7 p.m. ET has las 8:20 p.m.

Solo los residentes de EEUU pueden votar para salvar a un participante de La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos se emite de lunes a viernes y domingos especiales a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Telemundo.