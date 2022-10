“Sola, quitándome las ganas”: se revela el origen de los candentes mensajes “filtrados” de Alejandra Guzmán

MIAMI - La cantautora mexicana Alejandra Guzmán volvió al centro del escándalo esta semana luego de que se "filtrara" una supuesta conversación subida de tono entre la artista y un hombre de identidad desconocida a través de una aplicación para chatear.

Programas de farándula difundieron los mensajes de texto y audio, en los que la reina del rock dice frases como "estoy pensando en tu boca" y "no puedo parar de sentirte dentro de mí".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago", dice la hija de la actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán.

"Frente al espejo, me estorba la roba" o "improvisando, aquí en la cama, sola, quitándome los ganas, no son tus manos las que a mí me tocan", son algunos de los mensajes enviados por La Guzmán a su galán misterioso.

Pero resulta que todo se trató de la campaña publicitaria para el nuevo sencillo y video musical de Alejandra, "Tuya", que aborda el tema de la masturbación.

De hecho, varios de los mensajes "filtrados" son parte de la letra del nuevo tema de la artista, que prepara una serie de conciertos especiales en la ciudad de Las Vegas.

"Alejandra ha sido un personaje muy mediático a lo largo de su carrera, por eso en esta ocasión se divirtió lanzando un chisme falso de unas filtraciones privadas. Este chisme conducía a una declaración oficial en su canal de YouTube, que resultó ser el lanzamiento de su video oficial", explicaron el viernes sus representantes mediante un comunicado de prensa.

Mientras, la irreverente intérprete de éxitos como "Hacer el amor con otro" y "Mírala, míralo" comentó sobre su nuevo tema: "Es una canción íntima y poderosa. No creo haber escrito una canción tan personal, es increíble lo lejos que puedes llegar con tus deseos y pasiones, si dejas que tu imaginación vuele".

"Obviamente, es un tema controversial, y es un tema que nunca antes había 'tocado', es muy sexy. El video también es poderoso y sexy", agregó.

Alejandra Guzmán compuso "Tuya" junto con Benjamín Díaz, Alejandra Zeguer y Mathilde Sobino.