Muere a los 70 años el actor Paul Reubens, conocido por su personaje de Pee-wee Herman

El actor Paul Reubens, que saltó a la fama en la década de 1980 como la estrella de televisión infantil Pee-wee Herman, murió tras una larga batalla con el cáncer, dijeron sus allegados este lunes. Tenía 70 años.

"Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad", según un comunicado publicado en su página de Facebook.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu", continúa el texto.

La publicación de Facebook incluía una declaración atribuida a Reubens que decía: "Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos y fanáticos. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes".

Reubens alcanzó el éxito en 1980 con su personaje de Pee-wee Herman, protagonizando la película dirigida por Tim Burton "Pee-wee's Big Adventure" y su secuela "Big Top Pee-wee". Luego llevó el personaje a la televisión con el programa infantil "Pee-wee's Playhouse" de CBS los sábados por la mañana.

ESCÁNDALO EN LOS 90 Y SU RESURGIMIENTO EN LOS 2000

A principios de la década de 1990, la carrera de Reubens quedó en segundo plano debido a una serie de escándalos.

En 1991, fue arrestado por exposición indecente en un cine para adultos en Sarasota, Florida, lo que supuso un gran revés para su carrera y un cambio en la percepción que el público tenía de él. El estigma lo persiguió durante años, antes de comenzar a hacer entrevistas y aparecer como él mismo en varias películas a fines de la década de 1990.

La “Reina del Rock n’ Roll” murió en su casa en Suiza.

Su carrera experimentó un resurgimiento en la década de 2000, con papeles y cameos en una amplia gama de proyectos, incluidos "Reno 911!", "30 Rock", "The Blacklist" y otros.

El personaje de Pee-wee también resurgió más tarde en la carrera de Reubens, con una versión de Broadway presentada en 2010 "The Pee-wee Herman Show" y una película de Netflix en 2016, "Pee-wee's Big Holiday".