Muere el legendario compositor Burt Bacharach, ganador de varios premios Oscar y Grammy

Burt Bacharach, el talentoso compositor popular que iluminó los arreglos estrafalarios y melodías inolvidables de “I Say a Little Prayer”, “Walk on By”, “Do You Know the Way to San Jose” y decenas de otros éxitos, murió a los 94 años.

Bacharach, galardonado con el Grammy, el Oscar y el Tony, falleció el miércoles en su casa en Los Ángeles de causas naturales, dijo su publicista Tina Brausam el jueves.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

En los últimos 70 años, sólo Lennon-McCartney, Carole King y otros pocos rivalizaron con su ingenio para crear canciones instantáneamente pegajosas que siguieron siendo interpretadas mucho tiempo después de ser escritas

COMPUSO "REZO UNA PEQUEÑA PLEGARIA" QUE INMORTALIZÓ ARETHA FRANKLIN

Tuvo decenas de éxitos de la década de 1950 al siglo XXI, y su música se escuchaba en todo, de bandas sonoras para películas, a la radio, estéreos en casa e iPods, incluyendo “Alfie” y “I Say a Little Prayer” o “I’ll Never Fall in Love Again” y “This Guy’s in Love with You”.

Dionne Warwick fue su intérprete favorita, pero Bacharach generalmente en equipo con su letrista Hal David, también creó material de primera para Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones y muchos otros.

Elvis Presley, The Beatles y Frank Sinatra fueron algunos de los innumerables artistas que interpretaron sus canciones, entre los más recientes que las cantaron o usaron para pruebas destacan White Stripes, Twista y Ashanti. Tan sólo “Walk On By” fue interpretada por artistas como Warwick, Isaac Hayes y la banda punk británica The Stranglers y Cyndi Lauper.

Bacharach era un innovador y al mismo tiempo un admirador del pasado, y su carrera parecía ir en paralelo con la era del rock.

Creció escuchando jazz y música clásica, no era muy asiduo al rock cuando comenzó a trabajar en la industria en la década de 1950.

Su sensibilidad solía parecer más alineada con Tin Pan Alley que con Bob Dylan, John Lennon y otros compositores que emergieron después, pero los rockeros apreciaban la profundidad de su aparentemente anticuado sentimiento.

“La versión resumida de él es que tiene algo que ver con algo fácil de escuchar”, dijo Elvis Costello, quien compuso el álbum de 1998 “Painted from Memory” con Bacharach, en una entrevista de 2018 con The Associated Press. “Quizá sea agradable escuchar esas canciones, pero no hay nada sencillo en ellas. Intenta tocarlas. Intenta cantarlas”.

El diseñador de moda, famoso por sus prendas y perfumes, falleció a los 88 años en Francia. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La caja de álbumes y material especial “The Songs of Bacharach & Costello”, saldrá a la venta el 3 de marzo.

Bacharach triunfó en muchas formas de arte. Ganó ocho Grammy, premios en Broadway por componer la música de “Promises, Promises” y tres Oscar.

Recibió dos Premios de la Academia en 1970 por la música de “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino”) y por la canción “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” (que compartió con David).

En 1982, él y su entonces esposa, la letrista Carole Bayer Sager, ganaron el Oscar por “Best That You Can Do”, el tema de “Arthur” (“Arthur, el soltero de oro”). Su música para otras películas incluía “What’s New, Pussycat?” (“¿Qué tal, pussycat?”), “Alfie” (“Alfie, el seductor irresistible”) y la película de parodia de James Bond de “Casino Royale” de 1967.