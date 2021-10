NBC: Jon Bon Jovi da positivo a COVID-19; está vacunado

Jon Bon Jovi dio positivo a COVID-19, aun cuando completó su esquema de vacunación.

"Puedo confirmar que dio positivo en la prueba y que está completamente vacunado y se siente bien", dijo su publicista a NBC News.

La información sobre el estado de salud del músico, compositor y productor estadounidense coincide con el aniversario número 35 del lanzamiento de su álbum Slippery When Wet, que transformó a la banda que lleva su nombre en una superestrella global.

De ese disco se desprenden al menos tres hits: Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name y Livin 'On A Prayer, que se convirtió en un himno motivador para la clase trabajadora de la época.