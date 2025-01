Premios Oscar: “Emilia Pérez” lidera con 13 nominaciones

Las nominaciones para la 97.ª edición de los Premios de la Academia se anunciaron este jueves por la mañana tras dos retrasos debido a los incendios forestales en curso en Los Ángeles.

Las nominadas a mejor película son "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" y "Wicked".

“Emilia Pérez” de Netflix, un espectáculo de canto y baile que rompe con el género sobre un jefe de un cartel de drogas mexicano que se somete a una cirugía de reafirmación de género, obtuvo nada menos que 13 nominaciones.

La película recibió nominaciones en categorías que incluyen actriz de reparto, actriz de reparto, banda sonora original, director, largometraje internacional y mejor película.

Las nominaciones al Oscar estaban programadas originalmente para ser anunciadas el 17 de enero. Con los incendios forestales en Pacific Palisades, Altadena y otras áreas alrededor de Los Ángeles, la academia extendió su ventana de votación.

Los Premios de la Academia se llevarán a cabo en la fecha original de la ceremonia, el domingo 2 de marzo, con Conan O'Brien como anfitrión.

Los Oscar en cifras: un recuento de nominaciones por película

A continuación, se muestra la cantidad de nominaciones que obtuvieron las películas nominadas.

"Emilia Peréz": 13

"The Brutalist": 10

"Wicked": 10

"A Complete Unknown": 8

"Conclave": 8

"Anora": 6

"Dune: Part Two": 5

"The Substance": 5

"Nosferatu": 4

"I’m Still Here": 3

"Sing Sing": 3

"The Wild Robot": 3

"The Apprentice": 2

"Flow": 2

"Nickel Boys": 2

"A Real Pain": 2

Vea la lista completa de nominados a continuación:

Actriz en un papel principal

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "The Substance"

Fernanda Torres, "Maria"

Actor en un papel principal

Adrien Brody, "The Brutalist"

Timothée Chalamet, "A Complete Unknown"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Conclave"

Sebastian Stan, "The Apprentice"

Actriz en un papel secundario

Monica Barbaro, "A Complete Unknown"

Ariana Grande, "Wicked"

Felicity Jones, "The Brutalist"

Isabella Rossellini, "Conclave"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Actor en un papel secundario

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Real Pain"

Edward Norton, "A Complete Unknown"

Guy Pearce, "The Brutalist"

Jeremy Strong, "The Apprentice"

Guión original

"Anora"

"The Brutalist"

"A Real Pain"

"September 5"

"The Substance"

Guión adaptado

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Diseño de vestuario

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Gladiator II"

"Nosferatu"

"Wicked"

Cortometraje de acción real

"A Lien"

"Anuja"

"I'm Not a Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Cortometraje animado

"Beautiful Men"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Wander to Wonder"

"Yuck!"

Banda sonora original

"The Brutalist"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

Canción original

"El Mal," "Emilia Pérez"

"The Journey," "The Six Triple Eight"

"Like a Bird," "Sing Sing"

"Mi Camino," "Emilia Pérez"

"Never Too Late," "Elton John: Never Too Late"

Maquillaje y peluquería