Olivia Rodrigo afirma que fue detenida en la frontera canadiense tras ser confundida con otra chica

La cantante Olivia Rodrigo fue interrogada en la frontera canadiense después de que la confundieran con una criminal, según le dijo a Jimmy Fallon en el episodio del martes de "The Tonight Show".

Cuando Fallon le preguntó a la artista de 21 años sobre su gira mundial "Guts", ella contó que se metió "en problemas con la ley por primera vez".

"Íbamos de Canadá a Portland o algo así", recordó. "Estábamos en el control fronterizo, les di mi pasaporte y me dijeron: 'Está bien, lo que sea'. Tocaron a la puerta y dijeron: 'Necesitamos a Olivia'", agregó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Rodrigo supuso que el agente quería un autógrafo para su hija, por lo que salió del autobús. Dijo que luego la escoltaron a una sala de interrogatorio alrededor de las 3:00 a.m. mientras estaba "delirando". Allí, afirmó, se encontró con un "policía corpulento con una pistola" que le preguntó si alguna vez la habían arrestado.

"Yo le dije: 'No, no me han arrestado'", narró. "Él me dijo: '¿Estás segura?'. Le dije: 'Oh, Dios mío, tal vez me arrestaron y no lo sabía'", indicó.

La ganadora del Grammy afirmó que estaba "enloqueciendo" cuando el oficial le advirtió que podría ir a la cárcel por mentirle a un agente federal.

Pero después de 30 minutos más de interrogatorio, según la cantante, el oficial se dio cuenta de que tal vez se había equivocado de Olivia.

"Él me preguntó: '¿Cómo te llamas?'. Y yo le respondí: 'Olivia Rodrigo. R-O-D-R-I-G-O'", contó. "Y él me respondió: 'Ah, hay una chica que se parece mucho a ti, que tiene tu misma edad y que ha sido arrestada varias veces, y se llama Olivia Rodríguez'", sentenció la intérprete.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.