¿Por qué Tom Cruise no estuvo en los Premios Oscar?

LOS ÁNGELES, California - "Top Gun" estuvo sin su Maverick en la 95ª edición de los Premios de la Academia.

La secuela del clásico de 1986 arrasó en los cines el año pasado, recaudando casi 1,500 millones de dólares, solo superada por "Avatar: The Way of Water". Su éxito no se limitó a la taquilla, ya que la película también se estableció como un habitual durante la temporada de premios.

En los Oscar del domingo, sin embargo, hubo una ausencia notable: Tom Cruise, quien repitió su papel como el personaje principal, el Capitán Pete "Maverick" Mitchell.

¿Dónde estaba Tom Cruise durante los Premios de la Academia?

Cruise está filmando en el extranjero la última edición de la serie "Misión: Imposible". Titulado "Misión: Imposible -- Reckoning Part II", Cruise regresa a su papel como el Agente Ethan Hunt en lo que se cree que es la octava y última entrega de la exitosa serie de espías.

¿A qué premios de la Academia estaba nominada 'Top Gun: Maverick'?

"Top Gun: Maverick" recibió seis nominaciones en la 95ª edición de los Premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Sonido, Mejor Edición de Película, Mejores Efectos Visuales y Mejor Canción Original de Lady Gaga.

Además de protagonizar la película, Cruise también se desempeñó como uno de los cuatro productores.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de 'Mission: Impossible -- Dead Reckoning Part II'?

La octava "Misión: Imposible" se lanzará el 28 de junio de 2024.

Esto ocurre casi dos años después de la fecha de estreno inicial de la película del 5 de agosto de 2022. Se retrasó tres veces debido a la pandemia de COVID-19 antes de llegar a la fecha de estreno actual.

LA LISTA DE GANADORES

Mejor Película

Ganador: "Everything Everywhere All at Once" (A24)

Mejor Director

Ganador: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor actor

Ganador: Brendan Fraser ("“The Whale”")

Mejor actriz

Ganador: Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor actor de reparto

Ganador: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor actriz de soporte

Ganador: Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once")

Mejor Guión Original

Ganador: “Everything Everywhere All at Once” (A24)

Mejor Guión Adaptado

Ganador: “Women Talking” (MGM/United Artists Lanzamiento)

Mejor largometraje animado

Ganador: “Pinocchio de Guillermo del Toro” (Netflix)

Diseño de producción

Ganador: “All Quiet on the Western Front” (Netflix)

Cinematografía

Ganador: “All Quiet on the Western Front” (Netflix)

Diseño de vestuario

Ganador: “Black Panther: Wakanda Forever” (Marvel Studios)

Montaje cinematográfico

Ganador: "Everything Everywhere All at Once" (A24)

Maquillaje y Peluquería

Ganador: “The Whale” (A24)

Sonido

Ganador: Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Efectos visuales

Ganador: “Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

Música (partitura original)

Ganador: “All Quiet on the Western Front”

Canción original

Ganador: “Naatu Naatu” de “RRR”

Característica documental

Ganador: “Navalny” (CNN/Warner Bros.)

Mejor Película Internacional

Ganador: “All Quiet on the Western Front” (Alemania)

Mejor Cortometraje de Animación

Ganador: “The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse” (Apple TV+)

Cortometraje Documental

Ganador: “The Elephant Whisperers” (Netflix)

Corto de acción en vivo

Ganador: “An Irish Goodbye” (Floodlight Pictures)