“Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrena en EEUU y Canadá con una recaudación millonaria

NUEVA YORK — “Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrenó en los cines de Estados Unidos y Canadá con una enorme recaudación de 120.5 millones de dólares, más del triple del debut del original animado de 2018, con un crecimiento que sería la envidia incluso de las franquicias más poderosas de Hollywood.

"Across the Spider-Verse" de Sony Pictures, el spin-off animado de varios versos de Spider-Man, superó con creces las expectativas, según estimaciones del estudio el domingo, obteniendo excelentes críticas (95% nuevas en Rotten Tomatoes) y un fuerte entusiasmo por el acalorado continuación anticipada de la ganadora del Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

En el ámbito a veces formulado de las películas de superhéroes, "Into the Spider-Verse" de 2018 ofreció una explosión de originalidad, presentando a un lanzador de telarañas adolescente de Brooklyn, Miles Morales (Shameik Moore), una Gwen punk-rock (Hailee Steinfeld) y una multitud de otros Spider-People. Se lanzó con $35.4 millones en camino a $384.3 millones en todo el mundo.

"Across the Spider-Verse", que expande exponencialmente los mundos que saltan el universo de la película, costó $100 millones, aproximadamente la mitad del costo de una película de cómic de acción real promedio. Entonces, incluso con el pronóstico de $80 millones que se esperaba que "Spider-Verse" abriera, "Across the Spider-Verse" habría sido un éxito.

En cambio, resultó ser una sensación de taquilla y la segunda apertura nacional más grande de 2023, solo detrás de "The Super Mario Bros. Movie". “Across the Spider-Verse”, dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, superó incluso a “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, que debutó con $ 118 millones, por el mejor fin de semana de apertura del verano hasta el momento.

CUÁNDO CONCLUYE EL TERCER CAPÍTULO

La película, dirigida por los escritores y productores Phil Lord y Christopher Miller, es la segunda parte de una trilogía que concluirá con un tercer capítulo que se estrenará el próximo año. "Across the Spider-Verse" también tuvo un rendimiento superior en el extranjero, con $88.1 millones en el extranjero.

Después de pocas ofertas familiares durante gran parte de la primera mitad de 2023, los cines repentinamente están repletos de entretenimiento para niños. La película principal de la semana pasada, la nueva versión de acción en vivo de Walt Disney Co. "La Sirenita", se deslizó al segundo lugar con $ 40.6 millones en su segundo fin de semana.

Después de lanzarse con $95.5 millones y $117.5 millones durante el fin de semana de cuatro días del Día de los Caídos, "La Sirenita" cayó un 57%, en parte debido a la formidable competencia de "Across the Spider-Verse".

Los pequeños bolivianos debieron ser internados tras la picadura de una araña negra. Más detalles en el video. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

Con un costo de producción de 250 millones de dólares, "La Sirenita" recibió críticas mixtas pero más entusiasmo por parte del público, lo que le otorgó una "A" en CinemaScore.

Pero en el extranjero, donde los remakes de acción en vivo anteriores de Disney han prosperado, está demostrando ser un territorio más difícil esta vez.

La película sumó $42.4 millones a nivel internacional durante el fin de semana.

Disney también suministró la principal opción de contraprogramación del fin de semana en "The Boogeyman", una adaptación de terror en su mayoría bien recibida de un cuento de Stephen King.

La película de $35 millones del director Rob Savage, protagonizada por Sophie Thatcher y Chris Messina, originalmente tenía la intención de debutar en Hulu antes de que el estudio cambiara.

Se inauguró con $12.3 millones en venta de entradas.

Con su mochila de "Spider-Man", un niño de 5 añitos le muestra a su mamá cómo cubrir su cuerpo para salvar su vida en caso de un tiroteo escolar. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

En lanzamiento limitado, la película revelación de Sundance “Past Lives” se estrenó con un impresionante promedio de $58,067 por pantalla en cuatro pantallas.

El debut como directora de Celine Song está protagonizado por Greta Lee como una mujer dividida entre un amigo de la infancia de Corea (Teo Yoo) y su esposo estadounidense (John Magaro).

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EEUU y Canadá, según Comscore:

Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, $120.5 millones.

2. “La Sirenita”, $40.6 millones.

3. “The Boogeyman”, $12.3 millones.

4. “Guardianes de la Galaxia vol. 3”, 10.2 millones de dólares.

5. “Fast X”, $9.2 millones.

6. “The Super Mario Bros. Movie” $3.4 millones.

7. “About My Father”, $2.1 millones. 8.

“The Machine”, $1.8 millones.

9. “Suga: Agust D Tour Live in Japan”, $1.2 millones.

10. “You Hurt My Feelings”, $770,000.