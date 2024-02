“Todo es posible”: Conoce al primer mariachi que firma con Death Row Records de Snoop Dogg

LOS ÁNGELES - Julián Torres está haciendo historia al convertirse en el primer cantante del género mariachi en firmar con Death Row Records de Snoop Dogg.

Torres, quien nació y creció en Hawthorne, California, dijo que desde pequeño escuchaba mariachi porque a su padre le encantaba.

“En mi casa todo era música de mariachi: José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Antonio Aguilar y Vicente Fernández. Escuchaba cantar a mi padre y él cantaba muy bien”, recordó Torres.

Torres dijo que canta desde los 4 años, presentándose en carnavales de la iglesia y eventos comunitarios, pero fue el grupo de mariachi conformado por jóvenes adultos que lo acompañó durante las presentaciones de la iglesia lo que lo enamoró de esta música y quiso convertirse en cantante de mariachi.

“Esos niños eran como yo. Están tocando música que me encanta, y fue entonces cuando le dije a mi papá que quería ser cantante de mariachi", dijo Torres.

Desde entonces, Torres ha actuado en lugares de todo el mundo, desde Disneyland, el Hollywood Bowl hasta el Carnegie Hall. También cantó los himnos nacionales de México y Estados Unidos en el Dodger Stadium.

Julián torres cantando el Himno Nacional de Estados Unidos y México en el Dodger Stadium. (Foto de Julián Torres)

Pero fue en enero de 2020 cuando se descubriría el talento y la voz del cantante mientras cantaba con entre 40 y 50 miembros del mariachi para rendir homenaje a la fallecida estrella del baloncesto de los Lakers, Kobe Bryant, quien murió junto con otras ocho personas en un accidente de helicóptero.

Torres dijo que todos los cantantes se presentaron frente al antiguo Staples Center para honrar a Bryant, pero poco sabía que Fredwreck, el mundialmente famoso Death Row Records, productor de artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Britney Spears y Paul McCartney, entre otros, se fijaría en él. Sin embargo, la conexión no se estableció hasta tres años después.

Decenas de cantantes de mariachi se reunieron para rendir homenaje a Kobe Bryant frente al Staples Center en enero de 2023. La interpretación de Julian Torres de "Amor Eterno" captó la atención del productor de Death Row Records, Fredwreck. (Foto de Julián Torres)

“Vi el vídeo mío cantando en el homenaje y se volvió viral. Fue entonces cuando lo volví a publicar y, por alguna razón, apareció en el feed [de Fredwreck] y él me envió un mensaje de inmediato en Instagram", dijo Torres, quien también es asistente de maestro para niños con discapacidad en una escuela del LAUSD.

El productor de Death Row Records le dijo a Torres que le encantaba su interpretación de la canción “Amor Eterno” y que quería grabar con él.

"Julián tiene una de las voces más hermosas y poderosas que he escuchado. Sabía que tenía que trabajar con él cuando lo escuché cantar, y Snoop hizo que todo sucediera", dijo Fredwreck.

Death Row Records contrató a Torres en marzo de 2023, y desde entonces, no ha dejado de trabajar.

"He estado trabajando desde esa primera llamada, ese primer día en que firmé", dijo Torres.

Julian Torres con Snoop Dogg y y el productor de Death Row Music, Fredwreck, que descubrió a Torres en un homenaje a Kobe Bryant. (Foto de Julián Torres)

Snoop Dogg, fanático de la música mexicana desde hace mucho tiempo, es el productor ejecutivo del álbum “Julián Torres and Mariachi Cenzontle", que marca la primera incursión de Death Row Records en la escena de la música latina. La producción más reciente es "La Fiesta de Mi Pueblo", que "promete sorprender y deleitar a todos los amantes de la música tradicional mexicana", señala un comunicado de Death Row Records.

Actualmente, se encuentra trabajando en el video musical del segundo sencillo, “Perderte por mi cuenta”, que saldrá próximamente. Una versión en vinilo del EP “Julián Torres y Mariachi Cenzontle” está programada para ser lanzada en febrero en la tienda oficial de Snoop Dogg en Inglewood.

"Siempre me ha encantado el mariachi. Cuando conduzco o limpio mi casa, ¡puedes encontrarme escuchando a Vicente! De hecho, me encantan muchos géneros de música española, pero el mariachi tiene un sonido clásico. Y ya sabes, me encanta el clásico", dijo Snoop en un comunicado de prensa cuando anunció el lanzamiento del álbum.

“Este lanzamiento es realmente especial para Death Row. Conecta diferentes mundos, diferentes sonidos, pero comparte el mismo espíritu. Me encanta lo que Fred, Julián y su mariachi lograron en esta producción, y estoy orgulloso de lanzarla con Death Row”, dijo Snoop Dogg.

Torres, cuyos padres son de Zacatecas y Jalisco, México, dijo que está especialmente orgulloso de que su música, cultura y generación sean ahora parte de un sello conocido por el hip-hop.

"Siempre digo: 'Haz todo con amor, mantén una energía positiva y nunca te rindas' porque todo es posible", dijo Torres.