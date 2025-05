Tips para planificar tu visita a Epic Universe en Orlando

ORLANDO, Florida - Los ojos del mundo de los parques temáticos están puestos en Epic Universe, el nuevo parque de Universal Orlando Resort que abre el 22 de mayo de 2025.

El parque se suma a los tres parques de Universal Orlando Resort: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay.

Sin embargo guarda, entre muchas otras cosas, una peculiaridad: es el más grande de Universal Orlando Resort, con 750 acres en su extensión territorial.

Pero… ¿Qué es Epic Universe?

Epic Universe es el parque temático más ambicioso que Universal Destinations and Experiences ha creado y ofrece un nivel de inmersión e innovación en cinco mundos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter- Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon:Isle of Berk, y Dark Universe.

Celestial Park: Es el corazón cósmico de Universal Epic Universe, donde hay una exuberante vegetación, senderos arbolados y fuentes danzantes. El mundo verde tiene entretenimiento, gastronomía y un centro de compras. Aquí es donde se encuentra Universal Helios Grand Hotel .

. The Wizarding World of Harry Potter- Ministry of Magic: Desde el París de los años 20 hasta el Ministerio Británico de los años 90, explora las comunidades mágicas internacionales y la magia que las conecta en El Mundo Mágico de Harry Potter - Ministry of Magic.

How to Train Your Dragon: Isle of Berk: Perfecto para todas las edades, este mundo permite que las personas vuelen con dragones mientras exploras la colorida aldea vikinga.

Dark Universe: Un mundo inquietante envuelto en misterio, es hogar tanto de monstruos como de creadores de monstruos. Si atraviesas el portal eléctrico, te vas a encontrar con en el pueblo de Darkmoor, donde abundan los experimentos científicos fallidos y nada permanece enterrado por mucho tiempo. Aquí encontrarás Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment y Curse of the Werewolf, dos emocionantes atracciones inspiradas en los clásicos Monstruos de Universal.

SUPER NINTENDO WORLD: Este mundo, interactivo y colorido te lleva a Super Mario Land y Donkey Kong Country, donde podrás encontrar a Mario, Luigi, la Princesa Peach, Toad, Donkey Kong, Diddy Kong entre otros personajes. También podrás manejar y competir en Mario Kart.

Cómo llegar (y evitar el tráfico pesado)

Epic Universe está ubicado en 1001 Epic Blvd, Orlando, FL 32819. Si desea viajar entre parques, no se preocupe: habrá servicio de transporte gratuito en autobús entre Epic Universe, Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, Universal Volcano Bay y Universal CityWalk, además de todos los hoteles de Universal.

TRES VÍAS PRINCIPALES

Hay tres rutas principales para llegar hasta el parque:

• Kirkman Road: la más directa, pero con más tráfico y construcción.

• Destination Parkway: menos conocida y más tranquila.

• Universal Boulevard: más fluida y escénica.

Consejos para moverte dentro del parque

Descarga la app oficial para:

• Ver mapas.

• Revisar tiempos de espera.

• Pedir comida sin hacer fila.

• Llega temprano si quieres visitar primero Super Nintendo World o atracciones populares.

Comida y descanso

• Zonas de comida con opciones para todos los presupuestos.

• Espacios cómodos para sentarte y recargar.

• Si vas solo/a: hay barras y mesas individuales.

Lo que no puede faltar en tu mochila

• Lleva botella reusable (habrá estaciones para rellenar).

• Compra entradas con anticipación (y considera Express Pass).

• Lleva protector solar y sombrero: muchas áreas están al aire libre.

• Hay zonas diseñadas para fotos… ¡Aprovéchalas!

Hoteles en Epic Universe

Epic Universe cuenta con tres hoteles. Uno dentro del parque y otros fuero cercanos al parque.

Universal Helios Grand Hotel: El Universal Helios Grand Hotel se encuentra justo a las afueras de Celestial Park, en Epic Universe. Al alojarte allí, podrás disfrutar de una entrada exclusiva a Celestial Park (se requiere entrada para el parque temático). Su estilo está inspirado en em mediterráneo y ofrece una gran variedad de servicios, como una piscina de acceso sin barreras con altavoces subacuáticos, una zona de fogatas y películas junto a la piscina.

Universal Stella Nova Resort

Stella Nova Resort está inspirado en las estrellas y galaxias que giran sobre nosotros. Encontrará imágenes del cosmos por todo el hotel, además de una impresionante piscina, un bar y parrilla junto a la piscina, y una amplia variedad de opciones gastronómicas. También encontrará un sendero para caminar a Epic Universe .

Universal Terra Luna Resort

Terra Luna Resort se inspira en los planetas del espacio exterior. En el vestíbulo, podrás ver la proyección de un planeta con el que podrás interactuar. Al igual que Stella Nova Resort, Terra Luna Resort también cuenta con una piscina, un bar y varias opciones gastronómicas.

