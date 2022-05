Los fanáticos de la saga de Avatar se alegrarán de saber que el nuevo teaser tráiler de la nueva película Avatar: " The Way of Water " finalmente fue publicado por 20th Century Studios.

El tráiler de Avatar: The Way of Water se estrenó originalmente en los cines como adelanto durante la nueva película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. El lanzamiento de hoy es la primera vez que el público general puede verlo.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA NUEVA PELÍCULA DE AVATAR?

La segunda película iba a estrenarse el 18 de diciembre de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia. Avatar 2 se estrenará el 19 de diciembre de 2022 y el estreno marca 13 años desde que se estrenó la primera película de Avatar en 2009.

La película está dirigida por James Cameron, que también fue el director de la película original de Avatar, en 2009, y estará protagonizada por Kate Winslet, Zoe Saldaña y Sam Worthington.

Vea el tráiler aquí:

Para los fanáticos que quieran volver a ver la película original, Disney estrenará la película en los cines a partir del 23 de septiembre.