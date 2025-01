Yolanda Saldívar, la asesina de Selena, pide la libertad condicional

Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de Selena Quintanilla Pérez, pidió la libertad condicional, según documentos oficiales de Texas.

Treinta años después de la muerte de la cantante mexicoamericana, Saldívar, de 63 años, presentó una petición de libertad condicional en Texas, según los registros en línea del Departamento de Justicia Penal de Texas.

Saldívar era presidenta del club de fans de la cantante y gerente de dos de sus boutiques de ropa. Según los archivos oficiales, Saldívar disparó y mató a Quintanilla Pérez en un motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995. La cantante tenía 23 años.

Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado y el 26 de octubre de 1995 fue sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años.

Actualmente, Saldívar se encuentra en proceso de revisión de libertad condicional y está encarcelada en la prisión de la Unidad Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas.

El viudo de la cantante, Chris Pérez, testificó ante el tribunal que “no confiaban en ella” y la eliminaron de sus cuentas corrientes, según un documento judicial de 1998 del Tribunal de Apelaciones de Texas.

Saldívar ha declarado en el pasado que no mató intencionalmente a la cantante, incluso en la serie documental Oxygen del año pasado, "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them".

En la serie documental de tres partes, desestimó las acusaciones de que malversó dinero y dijo que estaba encubriendo la relación extramatrimonial de Quintanilla Pérez. Sin embargo, no proporcionó ninguna prueba.

El documental recibió una serie de reacciones negativas de los fanáticos de la cantante, que no querían escuchar lo que Saldívar tenía que decir.

El proceso de libertad condicional comienza aproximadamente seis meses antes de la fecha de elegibilidad para la libertad condicional para una primera revisión y cuatro meses antes de la fecha de elegibilidad, afirma el sitio web del Departamento de Justicia Penal de Texas.

Se revisará el archivo de Saldívar, incluidas las cartas de apoyo y protesta, y se publicará un resumen del caso. Prepárese para la votación del panel de la junta.

La fecha de revisión de la libertad condicional de Saldívar es el 30 de marzo.