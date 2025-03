«Deseo que salga airosa»: Maripily tras el arresto de Aleska

PUERTO RICO - La empresaria puertorriqueña y ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Maripily Rivera, reaccionó este martes al arresto de la modelo venezolana Aleska Génesis ayer en la noche luego de ser eliminada del reality.

El huracán boricua recalcó que celebró su eliminación porque considera que no fue una buena jugadora, sin embargo, no quiere que se malinterprete como una burla su reacción cuando la venezolana fue eliminada.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"Pudimos celebrar la eliminación. Entiendo que como jugadora no lo hizo bien. Ahora, en lo personal, la situación dificil que atraviesa no se la deseo a nadie, no hago burla. Le deseo que pueda resolver y que salga airosa de esta situación tan dificil", expresó en un video que publicó en redes sociales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Contra la venezolana pesaba una orden de aprehensión por el presunto robo de relojes de lujo. Lee más aquí

REACCIONA CLOVIS

El exnovio de la venezolana expresó lo que siente.

Aquí el video del momento del arresto de la venezolana.

La modelo venezolana pasó de una cárcel en México al reality de La casa de los famosos. Esto dijo sobre su arresto por supuesto robo.