Ricky Martin demanda a su sobrino

El cantante Ricky Martin radicó este miércoles una demanda contra su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, alegando que es "perseguido, asediado, hostigado, acechado y extorsionado".

Según el documento, radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, "la situación ha continuado a pesar de que el demandado desistió voluntariamente" de la querella que radicó en su contra, alegando que estuvieron involucrados en una relación amorosa y había pedido una orden de protección por caso de violencia doméstica contra el artista.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ricky Martin alega que los daños a su reputación se cuantifican en una suma no menor a $20,000,000. Además, reclama "daños pecuniarios que cuantifican no menos de $10,000,000.

El Tribunal de San Juan archivó la orden de protección contra el cantante el pasado 21 de julio.

En el tribunal, a preguntas de la jueza, el querellante dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente.

"Tal como habíamos anticipado, la orden de protección temporal no fue prorrogada por la Corte. El acusador confirmó al tribunal que su decisión de desestimar el asunto fue solo suya, sin ninguna influencia o presión externa, y el acusador confirmó que estaba satisfecho con su representación legal en el asunto. La solicitud provino del acusador pidiendo que se desestimara el caso. Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera", añadieron.

Por su parte, el cantante emitió declaraciones en un video sobre el caso, y dijo haber sido "víctima de la mentira."

“Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia, que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz", dijo el cantante en un vídeo.

"La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez, y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice", añadió.

Fue el sobrino del cantante quien decidió desistir del caso.

Fue el sobrino del cantante quien decidió desistir del caso.