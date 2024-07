No se pierda la 7ª edición del Festival de Jazz Riverfront  

Telemundo 39, NBC 5 y The Black Academy of Arts and Letters (TBAAL) te invitan al 7º Festival Anual de Jazz Riverfront en el Kay Bailey Hutchison Convention Center de Dallas del 30 de agosto al 1 de septiembre. Este acontecimiento de tres días de duración, que se celebra durante el fin de semana del Día del Trabajo, arranca con tres escenarios en los que actuarán artistas de una amplia gama de géneros, con jazz, R&B, soul, blues, pop y neo soul en vivo todos los días.

Decenas de artistas, desde estrellas emergentes a leyendas de la música, actuarán a lo largo de un fin de semana lleno de homenajes a la historia del género. Entre los artistas figuran: CeeLo Green, Jeffery Osborne, Ginuwine, Cassandra Wilson, Stanley Jordan, Maysa, Shelia E., Ruben Studdard, Patrice Rushen, Take 6, ¡y muchos, muchos más!

Además de disfrutar de música en vivo, los asistentes podrán comprar en los puestos de los vendedores y degustar platillos deliciosos y variados.

Festival de Jazz Riverfront TBAAL

Fin de semana del Día del Trabajo

30 de agosto-1 de septiembre

Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison

650 S Griffin Street, Dallas

Compra tus entradas AQUÍ

Acerca de la TBAAL: La Black Academy of Arts and Letters es una institución multidisciplinar cuya misión es fomentar, cultivar, preservar y promover la cultura y las artes de la experiencia africana, afroamericana y caribeña. Todos los beneficios del TBAAL Riverfront Jazz Festival se destinan a los programas de arte y educación para jóvenes del TBAAL, a la colección de archivos y a promover la sostenibilidad de la organización. Para saber más sobre la organización, visite www.tbaal.org.