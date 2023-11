¿Has intentado ser más auténtico este año? ¿Intentabas averiguar qué significa "auténtico"?

De cualquier modo, no has estado solo: Es la palabra del año 2023 de Merriam-Webster, un reconocimiento anual que se otorga a una palabra que domina las búsquedas y el volumen de búsquedas en el sitio web del diccionario.

"Una búsqueda de alto volumen la mayoría de los años, auténtico vio un aumento sustancial en 2023, impulsado por historias y conversaciones sobre IA, cultura de celebridades, identidad y medios sociales", dijo el anuncio del diccionario el lunes, agregando: "Aunque es claramente una cualidad deseable, auténtico es difícil de definir y está sujeto a debate, dos razones por las que envía a mucha gente al diccionario".

La mayoría de las conversaciones sobre la autenticidad tienden a centrarse en si uno actúa como una persona normal o como una fachada para la gente que le rodea. Es una distinción importante: Resultar falso puede resultar alienante, mientras que transmitir autenticidad puede ayudarte a ganar popularidad e inspirar a los demás, según muestran las encuestas.

Estas frases inauténticas en los correos electrónicos del lugar de trabajo son señales de alarma habituales, según declaró la coach ejecutiva Rebecca Zucker a CNBC Make It el año pasado:

"No estoy seguro de si viste mi último correo electrónico"

"Según nuestra conversación"

"Espero que este correo electrónico te encuentre bien"

Usar la misma palabras para todos los correos electrónicos, como "afectuosamente", "best" o "sinceramente"

Pero la autenticidad puede ser un arma de doble filo. Esforzarse demasiado por ser natural o identificable a menudo parece falso, señaló el anuncio de Merriam-Webster: "Irónicamente, con los 'creadores de contenido auténticos' ahora reconocidos como el estándar de oro para generar confianza, la 'autenticidad' se ha convertido en una actuación".

El concepto puede incluso ser una muleta que obstaculice el crecimiento de tu carrera, dijo la profesora de la London School of Economics Herminia Ibarra a Make It el mes pasado. Si necesitas modificar tus comportamientos o hábitos para sobresalir en tu trabajo, afirmar que tal cambio no es fiel a lo que eres puede ser una mala excusa para evitar el trabajo duro, dijo Ibarra.

LAS OTRAS 13 PALABRAS QUE DEFINIERON 2023

La autenticidad no fue la única palabra de moda que vio una sacudida de popularidad en el sitio web de Merriam-Webster este año, dijo el diccionario. Aquí están las otras 13 palabras que revelaron como destacadas:

Rizz

Deepfake

Coronación

Dystopian

EGO

X

Implantar

Doppelgänger

Pacto

Acusar

Elemental

Kibutz

Nombre

El año pasado, la palabra del año de Merriam-Websters fue “gaslighting.” En 2021 y 2020, las palabras fueron “vacuna” y “pandemia,” respectivamente.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ece Yildirim para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.