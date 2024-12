Cuando se trata de resoluciones financieras para 2025, hay un objetivo que a menudo encabeza la lista: saldar la deuda, según una nueva encuesta de Bankrate.

Así lo indica la mayoría de los estadounidenses (el 89%) que afirman tener un objetivo financiero principal para 2025, según la encuesta de noviembre a casi 2,500 adultos.

Si bien saldar la deuda fue uno de los objetivos principales (el 21%), otros elementos en las listas de tareas financieras de los estadounidenses incluyen ahorrar más para emergencias (el 12%); conseguir un trabajo mejor remunerado o una fuente adicional de ingresos (el 11%); presupuestar y gastar mejor (el 10%); ahorrar más para la jubilación e invertir más dinero (cada uno de ellos, el 8%); ahorrar para compras no esenciales (el 6%) y comprar una casa nueva (el 4%).

Esos objetivos cierran un año que tuvo algunos desafíos financieros para los consumidores. Algunos precios siguen siendo elevados, incluso cuando el ritmo de la inflación ha disminuido. Mientras los estadounidenses se enfrentan a unos costes más elevados, la deuda de las tarjetas de crédito ha ascendido recientemente a un récord de $1.17 billones de dólares. La deuda media de las tarjetas de crédito por prestatario aumentó a $6,380 dólares en el tercer trimestre, según TransUnion.

Las tasas de interés más bajas pueden ayudar a reducir los costos de mantener esa deuda. La Reserva Federal decidió el miércoles reducir las tasas por tercera vez desde septiembre, lo que representa una reducción total de un punto porcentual.

Sin embargo, los prestatarios de tarjetas de crédito mejor calificados (aquellos con calificaciones crediticias superiores) aún tienen una tasa promedio del 20.35%, por debajo del 20.79% en agosto, según Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate.

"Podría ser perjudicial para las finanzas personales si las personas acumularan deudas que no están pagando sustancialmente", dijo Hamrick. "Es prudente y alentador ver que las personas están identificando la deuda en general como algo que quieren abordar en el próximo año".

“La Reserva Federal no es la caballería que viene a salvarte”

Para pagar los saldos de las tarjetas de crédito, así como otras deudas de préstamos para automóviles u otras líneas de crédito, las personas pueden necesitar cambiar sus prioridades financieras.

La mayoría de los estadounidenses admiten tener malos hábitos financieros, según una encuesta reciente de Allianz Life Insurance Company of North America.

Eso incluye al 30% que admite gastar demasiado dinero en cosas que no necesita; el 28% que no ahorra dinero; el 27% que solo ahorra algo de dinero; el 23% que no está pagando sus deudas lo suficientemente rápido; y el 21% que gasta más de lo que gana.

Para los deudores que desean pagar sus saldos, el mejor enfoque es tomar el asunto en sus propias manos, dijo Matt Schulz, analista principal de crédito en LendingTree.

"Aunque la Reserva Federal esté reduciendo las tasas, la Reserva Federal no es la caballería que viene a salvarte", dijo Schulz.

Según Schulz, pedirle a la compañía de su tarjeta de crédito una tasa de interés más competitiva para su deuda suele funcionar. Alrededor del 76% de las personas que solicitaron esa tasa el año pasado obtuvieron lo que querían, según LendingTree.

"Definitivamente vale la pena llamar", dijo.

Además, los titulares de saldos también pueden estar atentos a las ofertas de transferencia al 0%, que pueden permitirles asegurar una promoción sin intereses por un período fijo, aunque pueden aplicarse tarifas. O pueden considerar un préstamo personal para ayudar a consolidar sus deudas por una tasa más baja.

Incluso cuando los deudores priorizan esos saldos, sigue siendo importante priorizar también los ahorros personales. Los expertos generalmente recomiendan tener al menos entre tres y seis meses de gastos de vida reservados en caso de una emergencia. De esa manera, hay un colchón de efectivo al que recurrir en caso de una reparación inesperada del automóvil o una factura veterinaria, dijo Shulz.

Es cierto que, al priorizar también los ahorros, llevará más tiempo reducir los saldos de la deuda, dijo. Pero tener ahorros a mano también puede ayudar a detener el ciclo de la deuda para siempre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.