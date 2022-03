CNBC: estas son las mejores playas en EEUU y el mundo

SAN DIEGO - Es la temporada de vacaciones de primavera, lo que significa que después de meses de clima invernal, es probable que sueñes con días más cálidos pasando las horas tomando el sol en un lugar tropical.

La industria de viajes espera mantenerse más ocupada en 2022, las personas hartas de estar reprimidas durante la pandemia en curso buscarán recuperar el tiempo de viaje perdido, y según una encuesta reciente de Tripadvisor revela que el 37% de los viajeros estadounidenses planean ir a la playa en algún momento de este año. Ahora, el sitio web de reseñas de viajes en línea tiene un nuevo conjunto de destinos de ensueño para los amantes de la playa.

Algunas de las mejores playas del mundo encabezan las listas de los premios Best of the Best 2022 de Tripadvisor. La compañía de viajes en línea clasifica los destinos cada año en función de las reseñas y calificaciones de los viajeros, y las mejores playas de Estados Unidos de este año se destacan por los lugares soleados en Hawái y Florida, mientras que un destino exótico en las Islas Turcas y Caicos encabeza las clasificaciones mundiales.

Tripadvisor determinó sus premios de 2022 midiendo los destinos de playa mejor calificados y revisados en el sitio web entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

En Estados Unidos, Hapuna Beach en Puako, Hawái, ocupó el primer lugar en la clasificación de Tripadvisor, mientras que Siesto Beach en Siesto Key, Florida, la siguió de cerca en el número dos.

Casey Brogan, especialista sénior en comunicaciones de Tripadvisor, le dijo a CNBC Make It que Hapuna Beach reclamó el título de este año en una especie de sorpresa, y se produce cuando el sitio web ha visto un aumento en el turismo a Hawái.

"Una playa de Florida ha sido la número uno en los Estados Unidos durante los últimos ocho años", dijo Brogan. "Entonces, para que Hawái lo supere, esta es en realidad la primera vez que Hawái tiene la playa número uno en EEUU desde 2014".

Ubicado en la costa Kohala de la Isla Grande de Hawái, el Parque Estatal Hapuna Beach ofrece la playa de arena blanca más grande de la isla, donde, dependiendo de la época del año, puede observar ballenas migratorias o pasar su tiempo nadando, tomando el sol y buceando, según el estado. web de turismo.

La mejor playa del mundo, según las clasificaciones de Tripadvisor, es Grace Bay Beach, ubicada en la costa noreste de Providenciales, una isla en el archipiélago de las Islas Turcas y Caicos. Tripadvisor señala en su sitio que el tramo de playa de aproximadamente tres millas es "famoso por su largo tramo de suave arena blanca y hermosas aguas azules".

Brogan de Tripadvisor dijo que estar atrapado dentro durante la pandemia definitivamente ha motivado a las personas a explorar más del mundo a medida que las restricciones de viaje en todo el mundo han comenzado a relajarse.

"Creo que han sido un par de años locos, obviamente, por lo que la gente realmente busca escapadas relajantes", dijo Brogan. "Creo que estas son las playas a las que [probablemente] se dirigirán".

LAS 10 MEJORES PLAYAS DE EEUU

Área recreativa estatal de Hapuna Beach en Puako, Hawaii. Siesta Beach en Siesta Key, Florida. Parque de la playa de Poipu en Poipu, Hawaii. Moonstone Beach en Cambria, California. Kailua Beach en Kailua, Hawaii. Driftwood Beach en Jekyll Island, Georgia. Ruby Beach en el Parque Nacional Olympic, Washington. Cannon Beach en Cannon Beach, Oregon. La Jolla Cove en La Jolla, California. Parque de la playa de Ho'okipa en Paia, Hawaii.

LAS 10 MEJORES PLAYAS DEL MUNDO

Playa Grace Bay en Providenciales, Islas Turcas y Caicos Playa Varadero en Varadero, Cuba Bahía Turquesa en Exmouth, Australia Quarta Praia en Morro de Sao Paulo, Brasil Eagle Beach en Palm - Eagle Beach, Aruba Playa Radhanagar en la isla Havelock, islas Andaman y Nicobar Baia do Sancho en Fernando de Noronha, Brasil Trunk Bay Beach en el Parque Nacional de las Islas Vírgenes, St. John Bahía dos Golfinhos en Praia da Pipa, Brasil Spiaggia dei Conigli en Lampedusa, Islas de Sicilia

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mikala Cohen para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.