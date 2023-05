Ya sea que compre una casa con una habitación adicional que pueda alquilar en Airbnb o compre un edificio completo y lo convierta en apartamentos, las casas y las propiedades pueden ser activos extremadamente lucrativos.

Todd Baldwin ciertamente estaría de acuerdo. El hombre de 31 años aumentó su patrimonio neto a más de $4 millones a través de inversiones inmobiliarias inteligentes (y algunos hábitos frugales).

Desde comprar casas para alquilarlas en Airbnb hasta convertir su sótano en un apartamento rentable, Baldwin ha utilizado los bienes raíces de varias maneras a lo largo de los años para generar ingresos adicionales e incluso vivir en su casa de forma gratuita.

Estos son los dos principales consejos de Baldwin para comenzar a generar riqueza a través de bienes raíces.

ANTES DE COMPRAR UNA PROPIEDAD: PON TUS FINANZAS EN ORDEN

El primer paso para entrar en la inversión inmobiliaria es averiguar cómo vas a pagar por ello. Antes de que esté listo para comprar una propiedad, Baldwin recomienda reducir sus gastos de manutención y asegurarse de tener un puntaje crediticio sólido.

Encontrar uno o dos compañeros de cuarto es una excelente manera de ayudar a ahorrar en el alquiler, aunque se convierte en una opción menos atractiva para muchas personas a medida que envejecen.

Baldwin lo alienta a aprovechar sus años de juventud cuando puede tolerar un poco más de incomodidad. "Si va a apestar, tómalo mientras eres joven", le dice a CNBC Make It. "Puedes tener compañeros de cuarto cuando tengas 22 años; no los querrás cuando tengas 42".

Imagine, por ejemplo, que desea alquilar un apartamento en la ciudad de Nueva York, donde el alquiler promedio de un apartamento de 1 habitación es de alrededor de $3800 al mes, según la plataforma de bienes raíces Zumper. Mientras tanto, los de 3 habitaciones cuestan un promedio de $4,500. Si vive con dos compañeros de cuarto, podría reducir su renta a alrededor de $1,500.

Mientras acumula ese dinero extra, Baldwin sugiere que trabajes para construir tu crédito. Poner las compras diarias en una tarjeta de crédito y pagarlas de inmediato puede ayudarlo a generar crédito por primera vez o mejorar su puntaje actual, dice.

Sin embargo, "no se esfuerce por gastar más dinero que normalmente no gastaría", dice. "Simplemente ponga sus gastos regulares en [su tarjeta de crédito] y, eventualmente, creará crédito".

CUANDO ESTÉS LISTO PARA COMPRAR: SÉ EXIGENTE

Baldwin se enorgullece del hecho de que nunca ha perdido dinero en un negocio de bienes raíces. Él atribuye su éxito a ser extremadamente selectivo con las propiedades que compra.

Cualquier casa en la que invirtiera tenía que cumplir con cinco criterios estrictos. "Si alguien me enviara una casa [para considerar comprar] que tuviera cuatro de los cinco, no la compraría", dice. "Tenía que tener cinco de cinco".

Cuando busca una propiedad para alquilar por habitación, Baldwin busca:

• Una buena relación dormitorio-baño

• Suficientes lugares de estacionamiento para el número esperado de inquilinos

• Una ubicación que está pasando por una transición, como ver un aumento en la apertura de nuevos negocios o una nueva tienda de comestibles en las cercanías.

• Sin tarifas de asociación de propietarios (HOA)

• Proximidad al transporte público

Esos no tienen que ser los criterios que utilice. Aún así, el compromiso de Baldwin de marcar cada una de sus casillas lo ha ayudado a mantenerse enfocado en hacer bien cada trato y hacer crecer su negocio sin demasiado riesgo adicional.

"Tal vez no escalé tan rápido como [alguien] que tiene mucho más dinero que yo", dice. "Pero tampoco he tenido nunca un momento de miedo en el que esté como, 'Oh, podría perder mis pantalones con esto'".

