CNBC: Oportunidad de cambiar o abandonar el plan Medicare Advantage termina pronto

Puede elegir un plan Advantage diferente o cancelarlo por completo.

De cualquier manera, tenga en cuenta algunas limitaciones que vienen con la mudanza.

A veces, los beneficiarios de Medicare se inscriben en un Plan Advantage que termina por no satisfacer sus necesidades.

Si te encuentras en esa situación este año, te quedan algunas semanas para hacer algo al respecto.

Durante una ventana que abrió el 1 de enero y cierra el 31 de marzo, puede cambiarse a un plan Advantage diferente o abandonar el que tiene por completo a favor de Medicare básico (cobertura hospitalaria de la Parte A y cobertura de atención ambulatoria de la Parte B).

“La razón más común por la que las personas hacen un cambio es que descubren... que ha cambiado algo en su plan que no les gusta”, dijo Danielle Roberts, cofundadora de la firma de seguros Boomer Benefits.

Por ejemplo, quizás hayan descubierto que un médico que les gusta ya no está en la red o que un medicamento que toman ya no está cubierto.

De los aproximadamente 63,6 millones de beneficiarios de Medicare, alrededor de 26,9 millones están inscritos en Planes Advantage, que brindan cobertura de medicamentos recetados de las Partes A y B y, por lo general, de la Parte D, junto con servicios adicionales como servicios dentales y de la vista. Sin embargo, vienen con sus propias estructuras de costos compartidos (es decir, deducibles y copagos) y sus listas de medicamentos cubiertos (y su costo), que difieren de un plan a otro.

La oportunidad actual de cambiar o cancelar su Plan Advantage comenzó solo unas semanas después del cierre de la inscripción anual de otoño de Medicare, cuando había una variedad de opciones disponibles para aquellos que querían modificar su cobertura.

Por el contrario, esta ventana relacionada con el Plan Advantage viene con restricciones.

Para empezar, solo puedes hacer un cambio. Esto significa que una vez que se cambie a un Plan Advantage diferente o lo deje por Medicare básico, el cambio generalmente se mantendrá.

“Una vez que haya hecho su elección, estará en este plan por el resto del año”, dijo Elizabeth Gavino, fundadora de Lewin & Gavino y corredora independiente y agente general de los planes de Medicare.

Además, esta ventana de tres meses no le permite cambiar de un plan de medicamentos recetados de la Parte D independiente a otro.

Si eligió un plan de la Parte D en el período de inscripción abierta de otoño en base a información defectuosa o engañosa, puede llamar al 1-800-Medicare para ver si su situación le permitiría hacer un cambio.

Mientras tanto, abandonar un Plan Advantage a favor de Medicare básico a menudo significa perder la cobertura de medicamentos, lo que significa que tendría que inscribirse en un plan de la Parte D independiente.

Esto es importante, porque si pasa 63 días sin cobertura, podría enfrentar una multa por inscripción tardía de por vida que se agregará a sus primas mensuales. Ese cargo es el 1% de la prima base nacional ($33,37 para 2022) por cada mes completo que pase sin cobertura de medicamentos.

Además, si vuelve a Medicare original y desea obtener una póliza complementaria (también conocida como "Medigap"), tenga en cuenta que es posible que no califique para la cobertura garantizada. Estas pólizas cubren total o parcialmente los costos compartidos de algunos aspectos de las partes A y B, incluidos deducibles, copagos y coseguros. Sin embargo, vienen con sus propias reglas para inscribirse.

“En la mayoría de los estados, deberá pasar por la suscripción y obtener la aprobación para un plan Medigap”, dijo Roberts. “Por lo tanto, es aconsejable solicitar eso primero para asegurarse de que pueda obtener la aprobación antes de cancelar el Plan Advantage”.

También desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo: si no cumplió con su período de inscripción inicial de Medicare y no califica para una excepción, puede inscribirse durante esta ventana. Si se encuentra en esta situación, la cobertura no comenzará hasta el 1 de julio.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah O’Brien para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.