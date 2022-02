Ha habido un gran cambio desde el pico de la pandemia de COVID-19, cuando los alquileres en las principales ciudades ofrecían grandes descuentos y las concesiones eran comunes.

En Estados Unidos, el precio mensual de la renta aumentó más de 14% con respecto al año pasado, según la firma de bienes raíces Redfin. En Nueva York, los precios han subido más de 30% y en Austin, Texas, 40%.

Como resultado, muchos inquilinos que se mudaron a un sitio alquilado a una tarifa reducida en los últimos dos años podrían enfrentar un gran aumento cuando finalice su contrato de arrendamiento.

Esto es lo que debes hacer si estás preocupado por posible incremento.

APRENDE TODO LO QUE PUEDAS

Allia Mohamed, cofundadora y directora ejecutiva de Openigloo, que permite a los inquilinos en la ciudad de Nueva York evaluar a los propietarios, recomienda que todos los inquilinos se informen sobre sus derechos y protecciones, que varían según la ubicación.

Por ejemplo, hay un movimiento creciente en todo el país para regular los aumentos de alquiler.

En Oregon, la mayoría de los aumentos ya están limitados al 7 %, más la inflación. Recientemente, Santa Ana, California, aprobó una legislación que limita los aumentos de alquiler en la mayoría de los edificios a no más de 3 % durante cualquier período de 12 meses. Y los residentes de St. Paul, Minnesota, votaron el año pasado a favor de una política de control de alquileres que también limitará los aumentos a 3% anual a partir del 1 de mayo.

Si bien la mayoría de los propietarios todavía tienen la libertad de aumentar su alquiler en la renovación tanto como deseen, algunos tienen que avisarte.

Los propietarios en Seattle, por ejemplo, deben alertar a sus inquilinos 180 días antes de cualquier cambio, y la mayoría de los inquilinos en todo el estado de Washington tienen garantizado un aviso de al menos 60 días.

En Seattle y Portland, Oregon, es posible que su casero deba pagar los costos de la mudanza si no puede permitirse el lujo de permanecer en su hogar después de un fuerte aumento de la renta.

También puede tener una idea de qué tan justa es la tarifa de la renovación de su contrato de arrendamiento comparándola con las rentas de apartamentos similares en su vecindario, dijo Mohamed.

Openigloo.com tiene una calculadora de alquileres que puede ayudar a los neoyorquinos a saber si estarían pagando de más. En Zumper.com, los inquilinos pueden consultar los precios medios de alquiler en muchas ciudades.

“Si encuentra que otros lugares en su área cuestan menos, comience a hacer una lista de ejemplos”, dijo Patty Crawford, vicepresidenta de cuentas estratégicas de Zumper. “Cuantos más datos tengas, mejor”.

Además de los números concretos, encontrar otra información sobre el propietario y el edificio también puede ser útil en el momento de la negociación.

TENGA UNA CONVERSACIÓN CON SU ARRENDADOR

“¿Tiene un pequeño arrendador que vive en su edificio?” preguntó Mohamed. Tal vez quiera enfatizar lo considerado y tranquilo que es como inquilino, y que deberían querer mantenerlo como vecino, sugirió.

"¿Tiene su arrendador vacantes?" añadió Mohamed. “Podría ofrecerse a correr la voz y hacer referencias a sus amigos para ayudarlos a llenar apartamentos a cambio de una concesión de alquiler o un descuento”.

También puede preguntarle a su arrendador sobre sus preferencias. Por ejemplo, podrían considerar un aumento menor si firma un contrato de arrendamiento de dos años en lugar de un contrato de un año.

Si puede hacerlo, dijo Crawford, su arrendador puede responder bien a una oferta de pagar algunos meses de alquiler por adelantado. “Muchos administradores o propietarios de propiedades estarían encantados de no tener que preocuparse por perseguir pagos de alquiler atrasados”, dijo.

Los expertos recomiendan que comience estas conversaciones lo antes posible.

“Si el administrador de su propiedad o el propietario perciben su desesperación, no tendrá una postura sólida para negociar”, dijo Crawford.

OTRAS OPCIONES

Si su arrendador no cede en el alquiler, hay otras cosas que podría pedir, dijo Mohamed.

“Tal vez algunos de sus electrodomésticos necesitan una actualización, o le gustaría que se incluyera una factura de servicios públicos en su alquiler”, dijo.

Algunos administradores de propiedades, agregó Mohamed, también pueden estar dispuestos a retrasar la subida. Por ejemplo, pueden permitirle pagar la mitad del aumento en los primeros seis meses y luego compensar el resto en los próximos seis meses.

“Si espera un aumento de salario, este podría ser un gran compromiso”, dijo.

¿QUEDARSE O IRSE?

Por más descontento que esté con el aumento de la renta, es posible que mudarse no reduzca los costos, dijo Jay Parsons, vicepresidente y economista jefe adjunto de RealPage. De hecho, dijo, los aumentos durante la renovación del alquiler crecieron a solo un tercio de la tasa de nuevos contratos de arrendamiento durante gran parte del año pasado.

“Los administradores de propiedades habitualmente fijan precios de renovación de arrendamiento por debajo de lo que le cobrarían a un nuevo residente”, dijo Parsons, y agregó que quieren ahorrar en los llamados costos de cambio, que incluyen cambiar la alfombra, pintar y limpiar.

Mudarse tampoco es barato.

“Los costos iniciales, como la mudanza y las transferencias de servicios públicos, pueden acumularse y, de hecho, podrían ser más costosos que el aumento de la renta”, dijo Crawford.

Habiendo dicho todo eso, no querrás quedarte en una situación en la que no puedas pagar el alquiler o cubrir tus otros gastos necesarios. El consejo general es que no debes destinar más del 30% de tu salario al alquiler.

“Si un fuerte aumento lo coloca muy por encima de ese umbral, le sugiero que busque algo más”, dijo Mohamed. “Incluso si pudiera tolerar el aumento recortando en otras áreas, esto puede ser insostenible si la renta vuelve a subir el año siguiente”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Anne Nova para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.