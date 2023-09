CNBC: Rupert Murdoch dejará su cargo como presidente de Fox y News Corp.

Lo que debes saber Rupert Murdoch dejará su cargo de presidente de News Corp y Fox Corp.

La noticia llega mientras el imperio del hombre de 92 años, que incluye Fox News, se prepara para las elecciones de 2024.

A principios de este año, Fox pagó 787.5 millones de dólares para resolver demandas por difamación presentadas por la empresa de tecnología de votación Dominion.

Rupert Murdoch dejará su cargo de presidente de la junta directiva de Fox Corp. y News Corp., dijo la compañía el jueves.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La medida será oficial en noviembre. Murdoch, de 92 años, será nombrado presidente emérito de cada empresa. Lachlan Murdoch, uno de sus hijos, se convertirá en presidente exclusivo de News Corp y continuará como presidente ejecutivo y director ejecutivo de Fox Corp.

"Nuestras empresas gozan de buena salud, al igual que yo", dijo el padre de Murdoch en una nota a los empleados. “Tenemos todos los motivos para ser optimistas sobre los próximos años; ciertamente lo soy y planeo estar aquí para participar en ellos. Pero la batalla por la libertad de expresión y, en última instancia, la libertad de pensamiento, nunca ha sido más intensa”.

Murdoch se aleja de las juntas directivas después de un año tumultuoso en la cadena de televisión Fox, poco después de que la compañía aceptara pagar un acuerdo de 787.5 millones de dólares en la demanda por difamación de Dominion Voting Systems por acusaciones falsas de que las máquinas de la compañía influyeron en las elecciones de 2020 entre el presidente Joe Biden y Donald Trump.

Fox News también vio la salida del gran talento Tucker Carlson a principios de este año, seguida de una caída en los ratings durante un período antes de ser reemplazado.

Su medida también se produce un año antes de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. News Corp. es propietaria del periódico The Wall Street Journal, entre otras publicaciones, mientras que Fox es la empresa matriz de las redes de televisión de derecha Fox News y Fox Business.

"Durante toda mi vida profesional, he estado involucrado diariamente con noticias e ideas, y eso no cambiará", dijo Murdoch en su nota a los empleados, agregando que era hora de que asumiera diferentes roles.

Lea la nota completa de Murdoch a los empleados:

Estimados colegas,

Les escribo para informarles a todos que he decidido hacer la transición al cargo de presidente emérito de Fox and News. Durante toda mi vida profesional, he estado involucrado diariamente con noticias e ideas, y eso no cambiará. Pero es el momento adecuado para asumir diferentes roles, sabiendo que contamos con equipos verdaderamente talentosos y un líder apasionado y con principios en Lachlan, quien se convertirá en el único presidente de ambas compañías.

Ni el orgullo excesivo ni la falsa humildad son cualidades admirables. Pero estoy realmente orgulloso de lo que hemos logrado colectivamente a lo largo de décadas y le debo mucho a mis colegas, cuyas contribuciones a nuestro éxito a veces no han sido vistas fuera de la empresa, pero que yo aprecio profundamente. Ya sean los camioneros que distribuyen nuestros papeles, los limpiadores que trabajan duro cuando salimos de la oficina, los asistentes que nos apoyan o los operadores cualificados detrás de las cámaras o el código informático, sin su ayuda tendríamos menos éxito y tendríamos un impacto menos positivo en la sociedad. dedicación día tras día.

Nuestras empresas gozan de buena salud, al igual que yo. Nuestras oportunidades superan con creces nuestros desafíos comerciales. Tenemos todos los motivos para ser optimistas sobre los próximos años; yo ciertamente lo soy y planeo estar aquí para participar en ellos. Pero la batalla por la libertad de expresión y, en última instancia, la libertad de pensamiento, nunca ha sido más intensa.

Mi padre creía firmemente en la libertad y Lachlan está absolutamente comprometido con la causa. Las burocracias interesadas buscan silenciar a quienes cuestionarían su procedencia y propósito. Las élites sienten un abierto desprecio por aquellos que no son miembros de su clase enrarecida. La mayoría de los medios de comunicación están confabulados con esas élites y venden narrativas políticas en lugar de buscar la verdad.

En mi nuevo rol, puedo garantizarles que estaré involucrado todos los días en el concurso de ideas. Nuestras empresas son comunidades y yo seré un miembro activo de nuestra comunidad. Seguiré nuestras transmisiones con ojo crítico, leeré nuestros periódicos, sitios web y libros con mucho interés, y me comunicaré con ustedes con pensamientos, ideas y consejos. Cuando visito sus países y empresas, pueden esperar verme en la oficina un viernes por la tarde.

Espero verte dondequiera que trabajes y sea cual sea tu responsabilidad. Y les insto a aprovechar esta gran oportunidad para mejorar el mundo en el que vivimos.

Esta es una noticia de última hora. Por favor revise las actualizaciones.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lillian Rizzo para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.