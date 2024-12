De Texas a España: cómo cumplir los sueños de vivir en el extranjero, según CNBC

Ya sea que desees una nueva aventura, te sientas estancado o te preguntes si el lugar al que llamas hogar todavía encaja, mudarte al extranjero podría ser el cambio que necesitas. Pero mudarse a otro país es más complicado que simplemente hacer la maleta y reservar un vuelo.

Mi propio viaje comenzó a los 17 años con un viaje a los Países Bajos que despertó mi amor por los viajes internacionales. A los 21, tuve mi “momento Ricitos de Oro” en Madrid: sabía que España era ideal para mí. Pasé algunas temporadas allí estudiando español, enseñando inglés y cursando una maestría, pero la vida seguía arrastrándome de regreso a los Estados Unidos.

Cuando tenía poco más de 30 años, perdí repentinamente a mis padres, me instalé en mi estado natal de Texas y superé mi dolor. Unos años más tarde, atrapado en un ciclo de vivir el mismo día una y otra vez, el impulso de mudarse al extranjero volvió con más fuerza que nunca.

Me preguntaba si sería demasiado tarde para empezar de nuevo a los 35, pero di el paso de todos modos. En 2015 regresé a España y nunca miré atrás.

En 2022, tomé otra gran decisión: dejé mi horario de nueve a cinco para dedicarme de lleno a She Hit Refresh. Ayudo a mujeres mayores de 30 años a perseguir sus sueños de vivir en el extranjero a través de una próspera comunidad de Facebook de más de 15,000 mujeres, una clase magistral en vivo, recursos y apoyo continuo.

Nunca ha habido un mejor momento para dar el salto, particularmente con el aumento del trabajo remoto y las visas de nómada digital. Si tienes curiosidad por mudarte al extranjero, estos cuatro pasos fundamentales, que enseño en mi clase magistral, pueden ayudarte.

IMAGINA LA VIDA DE TUS SUEÑOS EN EL EXTRANJERO

Es hora de tener clara su visión del futuro. Esta es tu oportunidad de crear una vida que sientas completamente tuya.

Empieza imaginando tu día ideal. ¿Estás saboreando mañanas tranquilas en un café parisino, tomando un café expreso mientras ves despertar la ciudad?

Tal vez te veas vagando por las calles adoquinadas de un encantador pueblo costero de Portugal, charlando con los lugareños mientras compras pan fresco y flores. O tal vez estés devorando tacos en una plaza bañada por el sol de México. O explorar un mercado en Tailandia, donde los aromas del jazmín fresco y la comida callejera se mezclan en el aire.

Este es tu lienzo en blanco. Sueña libremente y deja que esa visión sirva como base para tus próximos pasos. Cuando sabemos cuál es nuestro objetivo, es mucho más fácil aplicar ingeniería inversa a un plan para llegar allí.

CONSIDERA LA CARRERA Y LOS INGRESOS

No tienes que enseñar inglés ni esperar una transferencia corporativa. Hay más oportunidades que nunca para vivir y trabajar donde quieras.

Si ya estás empleado, comienza por verificar si tu empleador tiene una política de "trabajar desde cualquier lugar". Muchas empresas ofrecen más flexibilidad, por lo que vale la pena preguntar acerca de sus opciones. Si necesitas encontrar un nuevo trabajo, busca empresas que trabajen desde cualquier lugar. Sitios web como Remote Rebellion y We Work Remotely son buenos lugares para comenzar.

Si estás pensando en dar un giro profesional, explora los roles más demandados (como tecnología, atención al cliente, marketing y gestión de proyectos) en empresas remotas. Considera volver a capacitarte en una de estas áreas si tu experiencia actual no coincide.

Por último, no subestimes las habilidades que ya tienes. Para desconectar tu vida de una ubicación geográfica, puedes convertirte en asistente virtual u ofrecer servicios independientes. Recursos como el Digital Nomad Kit pueden ayudarte a aprender cómo transferir tus habilidades a un trabajo remoto y encontrar clientes.

HAZ LAS PREGUNTAS CORRECTAS PARA ENCONTRAR LA OPCIÓN ADECUADA

Para algunos, la elección de dónde vivir está clara desde el principio, pero para otros es un poco más incierta. La clave es centrarse en lo que te conviene, no sólo en términos de estilo de vida, sino también en los detalles prácticos.

Aprovecha tu investigación sobre el día perfecto y tu carrera y considera:

¿Cuál es tu presupuesto? Verifica el costo de vida para tu destino objetivo. Utiliza Numbeo para hacer cálculos y recuerda tener en cuenta los gastos del país de origen (hipoteca, deuda de tarjetas de crédito, plan de telefonía móvil, etc.) y los ahorros.

Verifica el costo de vida para tu destino objetivo. Utiliza Numbeo para hacer cálculos y recuerda tener en cuenta los gastos del país de origen (hipoteca, deuda de tarjetas de crédito, plan de telefonía móvil, etc.) y los ahorros. ¿Qué países ofrecen las opciones de visa adecuadas? Desde “nómada digital” hasta “no lucrativo”, pasando por “altamente calificado” y más, hay más opciones de visa de las que podría pensar. Toma mi guía de visas para Europa para obtener detalles sobre más de 50 opciones de visas.

Desde “nómada digital” hasta “no lucrativo”, pasando por “altamente calificado” y más, hay más opciones de visa de las que podría pensar. Toma mi guía de visas para Europa para obtener detalles sobre más de 50 opciones de visas. ¿Dónde puedes realmente seguir la carrera que deseas y obtener los ingresos que necesitas para vivir? Aquí es donde entra en juego la investigación del paso dos.

Aquí es donde entra en juego la investigación del paso dos. ¿Qué entorno te conviene? ¿Te gusta la energía de una ciudad o te llama la paz del campo? Únate a foros de expatriados para tener una idea o, mejor aún, realiza un viaje de exploración y pruebe tu nueva vida.

Únate a foros de expatriados para tener una idea o, mejor aún, realiza un viaje de exploración y pruebe tu nueva vida. ¿A dónde crees que realmente podrías pertenecer? No se trata de mudarse al último punto de acceso, se trata de encontrar un lugar que le parezca adecuado. No te olvides de la seguridad, la cultura y la comunidad, especialmente las poblaciones más vulnerables como las mujeres, las personas de color y la comunidad LGBTQ+.

Ningún lugar cumple todos los requisitos, pero siempre hay un lugar en el que puedes sentirte como en casa.

NAVEGAR DUDAS Y MIEDOS INEVITABLES

Esa vocecita de la duda seguramente aparecerá y te preguntará si puedes hacer realidad la vida de tus sueños. Déjame ser claro: es totalmente normal. Mudarse al extranjero no está exento de obstáculos, pero eso no significa que no puedas hacerlo.

Lograr seguridad financiera, adaptarse a una nueva cultura o sentirse aislado probablemente serán desafíos. Pero cada uno de estos miedos puede reconocerse y gestionarse.

Ya sea creando un colchón financiero, recurriendo a comunidades de expatriados en busca de apoyo o aprendiendo cómo navegar nuevos sistemas, hay maneras de asegurarse no sólo de sobrevivir, sino también de prosperar.

La clave es ir paso a paso, centrarse en encontrar soluciones, permanecer abierto a lo desconocido y confiar en su adaptabilidad.

Con la mentalidad y la preparación adecuadas, lo que antes parecía un sueño imposible parecerá más alcanzable de lo que jamás imaginaste.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cepee Tabibian para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.