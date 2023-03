Morgan Eckroth no compró su primera taza de café por el sabor o la cafeína. Solo quería mostrar su nueva licencia de conducir a los 16 años, caminando por los pasillos de su escuela con las llaves de su auto y una taza de Starbucks con detalles verdes.

Como muchos adolescentes, se enganchó. Eckroth, que ahora tiene 24 años, ganó $141,000 el año pasado en tres trabajos (creador de redes sociales, estratega de marketing y barista) que giran en torno al café, según documentos revisados ​​por CNBC Make It.

El trabajo de marketing ocupa la mayor parte del tiempo de Eckroth, hasta 30 horas por semana. Pero sus ocho horas a la semana en las redes sociales generan la mayor parte de sus ingresos: su cuenta de TikTok, MorganDrinksCoffee, tiene más de seis millones de seguidores, seguidores que le generaron $96,000 en 2022 por anuncios, acuerdos de marca y ventas de mercancías.

Nada de eso cuenta su estatus como una de las baristas competitivas más importantes del mundo. El año pasado, Eckroth ganó el Campeonato de Baristas de EEUU y quedó en segundo lugar en el Campeonato Mundial de Baristas. No es particularmente lucrativo, pero no es por eso que compite, dice.

“He experimentado mis mayores momentos de crecimiento, tanto profesional como personalmente, emocionalmente... en la competencia”, dice Eckroth. “Te obliga a enfrentar tus propios errores”.

Así es como convirtió su amor por el café en una carrera de seis cifras, y lo que significa ser una barista competitiva.

DE BARISTA LOCAL A ESTRELLA DEL CAFÉ EN TIK TOK

Después de cumplir 16 años, Eckroth descubrió que le gustaba tanto el sabor como la experiencia de tomar café, al observar cómo los baristas de su cafetería local interactuaban con los clientes.

“Esa fue mi primera interacción con la hospitalidad y un mejor servicio al cliente como oficio”, dice Eckroth. “Pasé el resto de la escuela secundaria acampando en ese café. Me encontraría con amigos allí y realmente aprendí a apreciar la [experiencia]”.

Eckroth finalmente se convirtió en uno de esos baristas, siendo contratado en la misma cafetería, Tried and True Coffee Company, con sede en Corvallis, Oregón, en 2017 mientras estudiaba marketing en la Universidad Estatal de Oregón.

Su cuenta de TikTok, que creó con la esperanza de comenzar una carrera en publicidad digital, llegó dos años después. A principios del 2020, sus videos sobre arte latte, vida de barista y consejos para preparar café atrajeron a más de un millón de seguidores.

Luego, llegó el COVID -19 y el empleo en las cafeterías se volvió más difícil. Eckroth se graduó de la universidad "totalmente desempleado" en medio de una pandemia mundial, dice ella. Su opción más inmediata era formar una LLC para MorganDrinksCoffee y firmar con una agencia de gestión, y así lo hizo.

EN LA RUTINA DE LA COMPETENCIA

Un año después de que Eckroth comenzara como barista, encontró un video de YouTube de una rutina competitiva en el Campeonato de Baristas de EEUU.

En los campeonatos, cada rutina de 15 minutos implica preparar tres cursos de café: leche, espresso y una bebida "creativa" exclusiva, para cuatro jueces. Los participantes son evaluados en dos métricas, de acuerdo con las reglas de la competencia:

• “Impresión total”, que involucra sabor y presentación.

• Pasión e inspiración, una medida de las habilidades de comunicación de cada competidor, entusiasmo por el café especial y "capacidad de actuar como un modelo a seguir para la profesión de barista"

Para prepararse, los participantes seleccionan un tema, escriben un guión y una fuente y tuestan sus propios granos de café antes de que puedan comenzar a practicar. Su interés despertó, Eckroth preguntó a dos de sus jefes al respecto. Ambos resultaron ser excompetidores que le dijeron que participara en una ronda de clasificación en Denver.

Los 18 mejores avanzarían al Campeonato de Baristas de EEUU de 2019. Eckroth “rechinó” en el No. 18, dice ella. “Fue como esta picazón que comenzó, al darme cuenta de que amaba tanto esta combinación de competencia y café y crear una rutina”.

La clasificación es un logro, pero solo si puede reducir los costos de competir. El año pasado, Eckroth gastó alrededor de $4,000 en equipo, viajes, materiales de práctica y una cuota de inscripción de casi $400, estima. Tenía alrededor de $1,125 en gastos adicionales cubiertos por un patrocinador, el tostador de café con sede en Arkansas Onyx Coffee Lab.

En la ronda final, Eckroth actuó en último lugar. Se apoyó en la energía de la audiencia, con la esperanza de hacer que su rutina se sintiera como una "fiesta", dice. Cortejó a los jueces y Eckroth se llevó a casa el título, el trofeo y un premio en efectivo de $4,000.

“Simplemente seguí esperando que me llamaran y me dijeran: ‘Nos equivocamos’. Necesitamos que devuelvas el trofeo. Como, en realidad no eres el campeón'”, dice ella. "Realmente no creo que haya sido hasta la competencia mundial [cinco meses después] que me permití reconocer eso como 'OK, lo hice'".

UNA CARRERA Y UNA VIDA EN EL CAFÉ

El premio en efectivo no duró mucho, dice Eckroth: lo usó para volar a Australia para el Campeonato Mundial de Baristas, y finalmente quedó en segundo lugar entre 42 competidores.

En mayo pasado, Onyx la contrató para un puesto remoto de tiempo completo como especialista en marketing de contenido, mientras seguía patrocinando sus esfuerzos competitivos. En abril, tendrá la oportunidad de defender su título nacional.

MorganDrinksCoffee sigue siendo la fuente de ingresos más lucrativa de Eckroth. El año pasado, ganó $28,000 en siete meses en Onyx y trabajó aproximadamente 17 horas a la semana como barista en Keeper Coffee Co., una cafetería en Portland, Oregón, donde ganó $17,000, incluidas las propinas.

Ella no anticipa ningún cambio de carrera en el corto plazo, dice.

“Me preguntan mucho cuál es mi plan de cinco a diez años, y no necesariamente sé cuáles serán los pasos exactos en el futuro”, dice Eckroth. “Estoy muy abierto a que las cosas cambien y sean fluidas. Pero mi objetivo, tanto en mi contenido como en la competencia... es, con suerte, dejar [la industria del café] en un lugar un poco mejor que cuando me uní".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer y Zachary Green para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

