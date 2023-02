Lo que debes saber Aproximadamente 1 de cada 7 personas tiene propiedades no reclamadas en poder de un estado.

El valor promedio de cada activo que termina siendo reclamado es de $2,080, aunque eso va desde un par de centavos hasta más de $1 millón.

A continuación, le mostramos cómo verificar si un estado tiene un activo que le pertenece.

Existe una posibilidad decente de que su estado tenga dinero u otros activos que le pertenecen, y los funcionarios del gobierno quieren que usted los tenga.

Aproximadamente 1 de cada 7 personas, 33 millones en total, colectivamente tienen un valor estimado de $ 70 mil millones en propiedad no reclamada en manos de los tesoreros estatales, según la Asociación Nacional de Administradores de Propiedad No Reclamada.

Los tipos de activos que terminan en los estados van desde cheques de pago no cobrados o cheques de reembolso hasta cuentas de corretaje inactivas y beneficios de seguro de vida no pagados.

"Algunos están en las seis o incluso siete cifras; luego hay muchos que son cantidades muy pequeñas, a veces solo un par de centavos", dijo John Murante, tesorero del estado de Nebraska y presidente de la asociación. "Independientemente del tamaño, tratamos de hacérselo llegar lo más rápido posible a (los propietarios)".

El valor promedio de cada reclamo es de $2,080, según el grupo. El año pasado, alrededor de $4 mil millones en propiedad fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

CÓMO VERIFICAR SI TIENE PROPIEDAD NO RECLAMADA

Cada año, el 1 de febrero, el grupo celebra el "Día de la propiedad no reclamada", en el que anima a las personas a consultar Missingmoney.com, una cámara de compensación nacional para activos no reclamados en la que participan la mayoría de los estados, o el sitio web de propiedad no reclamada de un estado individual. Vale la pena hacer una búsqueda nacional, así como realizar búsquedas de estados individuales según el lugar donde ha vivido, aunque sea brevemente.

La asociación, que es afiliada de la Asociación Nacional de Tesoreros Estatales, también ofrece enlaces a programas estatales. Los estados no cobran una tarifa por buscar en su base de datos ni por reclamar su propiedad.

Entonces, ¿cómo termina la propiedad en manos del gobierno? Si una empresa, banco u otra entidad no puede encontrarlo después de un cierto período de tiempo, generalmente de tres a cinco años, dijo Murante, el activo se entrega al estado.

Si bien cada estado tiene sus propias reglas que rigen el proceso de reclamación de la propiedad, puede estar seguro de que se le pedirá que demuestre que es el propietario legítimo, por ejemplo, proporcionando documentos que confirmen su identidad. Los estados a menudo también intentan localizar a las personas, por ejemplo, comparando la información del propietario con una declaración de impuestos.

Incluso si busca y descubre que no se le debe nada, eso no debería disuadirlo de verificar regularmente para ver si eso cambia, dijo Murante.

"Los tesoreros del estado reciben nuevas propiedades no reclamadas todos los días", dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah O’Brien para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.