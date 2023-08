Nota: Este artículo está escrito en primer persona.

Soy médico y neurólogo desde hace más de siete décadas. A mis 101 años, la gente me pregunta a menudo cómo mantengo mi cerebro ágil.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Los buenos genes y un poco de suerte pueden darte ventaja, pero hay un principio que yo sigo y que cualquiera puede aplicar: Mantener la mente ocupada con actividades laborales, sociales y de ocio.

A medida que envejecemos, experimentamos cambios naturales que afectan a nuestra capacidad de procesamiento mental. Algunas zonas del cerebro pueden encogerse, la comunicación entre neuronas puede perder eficacia y el flujo sanguíneo puede disminuir.

Pero, como cualquier otro músculo del cuerpo, nuestra mente necesita ejercicio constante para prosperar. Yo utilizo tres rituales diarios para mejorar la salud de mi cerebro.

1.IR A TRABAJAR

Las investigaciones muestran una correlación entre la jubilación y un mayor deterioro cognitivo, razón por la que aún no me he jubilado.

El Guinness World Records me nombró el médico en ejercicio de más edad del mundo. Sara, mi mujer desde hace 66 años, también sigue ejerciendo el psicoanálisis y la psiquiatría a sus 89 años.

Mi trabajo me exige revisar una serie de temas médicos y reflexionar sobre los problemas. Estar al día de los últimos avances en neurología mantiene mi cerebro ocupado.

El voluntariado, las aficiones y el aprendizaje de nuevas habilidades pueden proporcionar una gran estimulación mental. A mis 60 años, por ejemplo, estudié Derecho por las noches, después de dedicarme a la medicina a tiempo completo. Aprobé el examen del Colegio de Abogados de Ohio a los 67 años.

2.MANTÉNGASE SOCIABLE

Las investigaciones han indicado que las relaciones sólidas pueden ayudar a mantener nuestra memoria y función cognitiva.

Por desgracia, a mi edad, muchos de mis amigos, familiares y colegas más cercanos han fallecido. Pero tengo la suerte de que mi trabajo me ha permitido entablar relaciones con colegas más jóvenes.

Sara y yo también tenemos como prioridad cenar con gente de nuestra comunidad.

Al menos dos veces por semana cenamos con mi hija y su marido y con mi hijo y su mujer. También nos gusta probar nuevos restaurantes con amigos y colegas.

3. LEO PARA ENTRETENIMIENTO

Cuando no estoy leyendo sobre los últimos avances y tratamientos en neurología, me gusta leer biografías y novelas policíacas.

Sumergirse en un buen libro, ya sea de ficción o no, obliga al cerebro a procesar una gran cantidad de información nueva. Creo que esto es clave para mantener la mente despierta.

El Dr. Howard Tucker es neurólogo de Cleveland, Ohio y fue nombrado "Médico en ejercicio más antiguo″ por Guinness World Records. Se licenció en Derecho y aprobó el examen del Colegio de Abogados de Ohio a finales de los 60, y fue jefe de neurología de la flota atlántica durante la guerra de Corea. Se está preparando un largometraje documental sobre el Dr. Tucker con una campaña de apoyo a la película. Sígalo en TikTok, Instagram y Facebook.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dr. Howard Tucker para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.