¿Dejaste los impuestos para última hora? Cinco consejos a tener en cuenta, según CNBC

Si eres uno de esas personas que aún no ha presentado sus impuestos, no estás solo. Alrededor de un tercio de los estadounidenses esperan hasta el último minuto.

Una encuesta de IPX 1031 encuentra que la razón más común este año para la demora es la creencia de que si no hay reembolso, no hay prisa por presentar la solicitud. Casi un tercio de las personas encuestadas usan esa excusa, mientras que 25% dice que la presentación es demasiado estresante y otro 20% dice que quiere asegurarse de que está presentando correctamente.

Esperar para presentar la solicitud porque no cree que obtendrá un reembolso es un gran error. Puede calificar para créditos y deducciones que no sabía que estaban disponibles para usted, dicen los expertos en impuestos.

“Muchos propietarios de pequeñas empresas se olvidan de las exenciones fiscales para su vehículo y oficina en el hogar”, dijo Eric Pierre, contador público certificado y director ejecutivo de Pierre Accounting en Austin, Texas. “Es posible que pierda una deducción que podría hacer que obtenga un reembolso grande”.

Además, “si debe dinero, al menos debe presentar la declaración y establecer un plan de pago, o enviar algo de dinero al IRS para reducir los intereses y las multas”, dijo.

El reembolso de impuestos promedio es en realidad mayor que el del año pasado. Hasta el 25 de marzo, se habían emitido casi 58 millones de reembolsos de impuestos en la temporada de impuestos de 2022 y el pago promedio fue de $3,263, que es aproximadamente $400 más que el reembolso promedio para la temporada de impuestos de 2021. Además, la mayoría de los expertos en impuestos dicen que cuanto antes presente la declaración, más rápido obtendrá su reembolso, siempre que presente la declaración electrónicamente y solicite el depósito directo.

Con la fecha límite de presentación de impuestos acercándose rápidamente, aquí hay algunos "hacer" y "no hacer" que necesita saber.

1. PRESENTA TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A TIEMPO

La buena noticia es que tiene más tiempo para declarar sus impuestos este año. La fecha límite para la presentación de impuestos federales es el lunes 18 de abril para la mayoría de los contribuyentes, no la fecha tradicional del 15 de abril. Entonces, tienes tres días adicionales. La fecha posterior se debe al feriado del Día de la Emancipación en el Distrito de Columbia. Por ley, en Washington, D.C., los feriados impactan los plazos de impuestos para todos de la misma manera que lo hacen los feriados federales.

Y los contribuyentes de Maine o Massachusetts tienen hasta el 19 de abril para presentar sus declaraciones debido al feriado del Día de los Patriotas en esos estados. El 18 de abril también es la fecha límite para presentar la mayoría de las declaraciones de impuestos estatales, pero algunos estados (Delaware, Iowa, Luisiana, Maine, Massachusetts, Virginia) tienen fechas límite diferentes. Asegúrese de verificar dos veces la fecha límite de presentación de impuestos de su estado.

2. REVISA LAS EXENCIONES FISCALES DE LA AYUDA POR COVID-19

El IRS dice que está viendo una serie de errores comunes de los contribuyentes que reclaman montos incorrectos para su Crédito de reembolso de recuperación y Créditos tributarios anticipados por hijos.

Si calificó para la tercera ronda de Pagos de impacto económico emitidos el año pasado, pero no recibió uno o no recibió el monto total, puede ser elegible para reclamar el Crédito de reembolso de recuperación. El IRS debería haberte enviado una carta indicando la cantidad. Use esa información para completar su declaración.

También debe consultar La carta del IRS que indique el monto de su pago del Crédito Tributario Anticipado por Hijos cuando prepare su declaración.

“Algunos se olvidan de incluir el crédito por cuidado infantil adelantado que ya recibieron durante 2021 e intentan obtener el crédito fiscal completo con la presentación de sus declaraciones de impuestos”, dijo Genevia Fulbright, contadora pública certificada y presidenta de Fulbright & Fulbright en Durham, Carolina del Norte.

Si hace eso, “el IRS hará un ajuste y el reembolso será más bajo o es posible que deba dinero dependiendo de la situación fiscal”, dijo.

Si cree que hay un error en el monto del crédito en esas cartas, comuníquese con el IRS antes de presentar la solicitud.

Además, como el año pasado, el IRS le permitirá reclamar una deducción de hasta $300 (o hasta $600 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta) por contribuciones en efectivo realizadas a ciertas organizaciones benéficas calificadas en 2021, incluso si reclama la deducción estándar. Y si detalla, puede reclamar una deducción por contribuciones caritativas de hasta 100% de su ingreso bruto ajustado.

3. DEBE REPORTAR TODOS LOS INGRESOS (INCLUYENDO AYUDA DE DESEMPLEO)

Asegúrese de tener a mano todos los documentos relacionados con su ingreso imponible antes de comenzar a completar su declaración.

Es posible que haya tenido múltiples trabajos y varios formularios W-2 o 1099-MISC que informan sus salarios y/o ingresos de trabajo por cuenta propia. Inclúyalos a todos.

"A veces, las personas tienen cuentas que devengan intereses de las que se olvidan y no presentan el formulario 1099-INT, o se olvidan de que trabajaron en empleos y dejan los formularios W-2", dijo Sheneya Wilson, contadora pública y directora ejecutiva de Fola Financial en New York. “Es muy importante que realicen una evaluación adecuada de su ejercicio”.

No olvide incluir también la compensación por desempleo. Una ley especial permitió a los contribuyentes excluir la compensación por desempleo de los impuestos en 2020, pero fue solo para ese año. Los ingresos por desempleo generalmente están sujetos a impuestos y deben incluirse en su declaración.

4. NO TE OLVIDES DE MARCAR LA CASILLA DE BITCOIN

No deje las casillas en blanco en el frente de su declaración donde se pregunta sobre la moneda virtual. Asegúrese de marcar "Sí" o "No" a la pregunta que pregunta si en algún momento durante 2021 recibió, vendió, intercambió o enajenó algún interés financiero en cualquier moneda virtual.

Si no lo hace, eso podría ser una gran señal de alerta para el IRS.

5. NO DEJE DE PRESENTAR SU SOLICITUD PORQUE NO TIENE DINERO

Muchas personas no presentan una declaración de impuestos porque dicen que no tienen el dinero para pagar los impuestos que deben. Ese es un gran error que puede costarle mucho dinero.

La multa por no presentar una declaración es de 5% de los impuestos no pagados por cada mes que se atrase su declaración, hasta 25% de sus impuestos no pagados.

El último día para hacer la declaración de impuestos este año es el 18 de abril.

Y, si no paga el impuesto que debe para la fecha límite de abril, tendrá que pagar el 0.5% de los impuestos no pagados por cada mes que la declaración se atrase, hasta el 25% de sus impuestos no pagados.

Entonces, pague lo que cree que deberá antes del 18 de abril. Si tiene miedo de recibir una factura de impuestos que sabe que no puede pagar en este momento, considere solicitar un plan de pago. Y si cree que no puede terminar su declaración a tiempo, solicite una extensión antes del 18 de abril y no tendrá que presentar su declaración durante seis meses, o hasta el 17 de octubre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sharon Epperson para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.