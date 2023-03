Las familias pronto encontrarán cartas de aceptación universitaria en sus buzones. A medida que los estudiantes sopesan a dónde asistir, asegurarse de que no tomen prestado demasiado es clave, dicen los expertos.

Las consecuencias de asumir demasiadas deudas estudiantiles pueden ser graves.

"Si pide demasiado dinero prestado, tendrá menos dinero disponible para otras prioridades, como comprar una casa", dijo el experto en educación superior Mark Kantrowitz. "Es posible que también deba aceptar un trabajo que pague mejor en comparación con el trabajo que coincida con sus objetivos profesionales".

Kantrowitz encontró en su investigación que menos de un tercio de los prestatarios de préstamos estudiantiles que sacaron $20,000 o menos estaban estresados ​​por su deuda, en comparación con más del 60% de los que sacaron $100,000 o más.

La regla general es no pedir prestado más de lo que espera ganar como salario inicial, dijo Betsy Mayotte, presidenta de The Institute of Student Loan Advisors, una organización sin fines de lucro.

Esa cifra variará un poco según lo que planees estudiar. Puede consultar los ingresos promedio anuales para diferentes ocupaciones en el sitio web del Departamento de Trabajo de EEUU.

Kantrowitz también defiende esta métrica. "Si la deuda total de su préstamo estudiantil al graduarse es menor que su salario inicial anual, debería poder pagar sus préstamos en 10 años o menos", dijo.

Kantrowitz recomienda que las familias consideren las universidades en función del "precio neto", que es la cantidad que tendrán que pagar con ahorros, ingresos y préstamos para cubrir la factura, después de la ayuda que no es necesario reembolsar, incluidas las subvenciones y becas. se contabiliza.

Al calcular el costo neto de cuatro años, dijo Kantrowitz, tenga en cuenta que diferentes años pueden costar cantidades diferentes porque algunas universidades ofrecen subvenciones o becas solo para el primer año o dos.

Después de estimar la pestaña total, puede averiguar, después de cualquier ahorro o ingreso que planee destinar a la factura de la universidad, si lo que necesitaría pedir prestado es razonable.

Quiénes son elegibles.

"A menudo, la opción menos costosa será una universidad pública en el estado", dijo Kantrowitz. "Cuestan entre un cuarto y un tercio del costo de una universidad privada, pero brindan una educación de igual calidad".

Si los estudiantes descubren que todas las universidades a las que solicitaron los dejarían pidiendo prestado demasiado, pueden buscar en otras, ya que muchas universidades aún aceptan solicitudes después del 1 de mayo, dijo Kantrowitz. La Asociación Nacional de Consejería para la Admisión a la Universidad generalmente publica una lista de las universidades que aún tienen espacios disponibles.

Un punto más: los estudiantes universitarios de primer año deberían más o menos desconectarse de las noticias sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles de la administración Biden, dicen los expertos.

Incluso si el programa sobrevive a los desafíos legales que enfrenta, no hay garantía de que habrá otra ola de cancelación de préstamos.

"Solo debe pedir prestado tanto como pueda pagar razonablemente", dijo Kantrowitz.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Nova para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.