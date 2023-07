Estos son los albergues de animales del norte de Texas que participan en Desocupar los Albergues 2023

¡El nuevo miembro de tu familia te espera!

Adopta una mascota este año de la campaña nacional de NBC 5 y Telemundo 39 - Desocupar Los Albergues que correrá TODO EL MES, del 1 al 31 de agosto. Esta es la oportunidad perfecta para hacer crecer tu familia. Algunos refugios están renunciando a los honorarios durante todo el mes, sin embargo, otros cargos pueden aplicar. Consulte con su refugio más cercano para las actualizaciones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Muchos refugios están experimentando una oleada estival de nuevas mascotas por diversos motivos. Puedes marcar una diferencia duradera salvando a un animal hoy mismo. Elija adoptar en uno de nuestros refugios asociados.

Hasta la fecha, más de 59.000 mascotas han encontrado un hogar en el norte de Texas y más de 860.000 han sido adoptadas en todo el país. Cada adopción es una vida salvada.

Para adoptar, debe tener al menos 18 años de edad. Asegúrese de traer su Licencia de Conducir o Identificación del Estado actual/válida. Si usted no tiene su dirección actual en su licencia de conducir o identificación estatal, usted tendrá que traer una prueba de residencia, como una factura de servicios públicos actual o contrato de arrendamiento actual con su dirección correcta.

Para más información y artículos de interés sobre Desocupar los Albergues, visite www.desocuparlosalbergues.com

Únete a NBC 5 y Telemundo 39 y juntos, marquemos la diferencia en la vida de nuestros amigos mascota.

DESOCUPAR LOS ALBERGUES 2023

- Todo el mes: Del 1 al 31 de agosto

- Consulte con su albergue local la política de tarifas de adopción.

- Consulte en su albergue local el horario de atención al público y los procedimientos de adopción.

- Lleve una prueba de residencia

ALBERGUES PARTICIPANDO:

(Ordenados alfabéticamente por ciudad)

ALLEN

Allen Animal Services

770 S. Allen Heights Drive

Allen, Texas 75002

214-509-4378

Para más información, haga clic AQUI

ALVARADO

Alvarado Animal Services

602 South Parkway

Alvarado, Texas 76009

817-666-7401

Para más información, haga clic AQUI

ATHENS

Athens Animal Rescue Shelter

901 W. College St.

Athens, Texas 75751

903- 292-1287

info@athensanimalrescue.com

Para más información, haga clic AQUI

BEDFORD

Bedford Animal Services

1809 Reliance Parkway

Bedford, Texas 76021

817-952-2191

Para más información, haga clic AQUI

BENBROOK

Humane Society of North Texas (HSNT)

Benbrook Waggin Tails Adoption Center

9009 Benbrook Blvd. (HWY 377 S.)

Benbrook, Texas 76126

817-249-DOGS (3647)

Para más información, haga clic AQUI

BOWIE

Bowie Animal Shelter

1504 E. Wise Street

Bowie, Texas 76230

940-841-2774

Para más información, haga clic AQUI

BURLESON

Burleson Animal Services

775 SE John Jones

Burleson, Texas 76028

817-426-9283

Para más información, haga clic AQUI

CARROLLTON

Carrollton Animal Services and Adoption Center

2247 Sandy Lake Road

Carrollton, Texas 75006

(972) 466-3420

Para más información, haga clic AQUI

Operation Kindness

3201 Earhart Drive

Carrollton, Texas 75006

972-418-7297

Para más información, haga clic AQUI

CEDAR HILL

Tri-City Animal Shelter and Adoption Center

1150 E Pleasant Run Road

Cedar Hill, Texas 75104

972-291-5335

Para más información, haga clic AQUI

COPPELL

City of Coppell Animal Services

821 S. Coppell Road

Coppell, Texas 75019

972-304-3515

Para más información, haga clic AQUI

CROWLEY

Crowley Texas Animal Shelter

101 E. Hampton Road

Crowley, Texas 76036

817-297-2201

Sólo con cita previa todo el mes

No es necesario pedir cita el 27 de agosto

Para más información, haga clic AQUI

DALLAS

Dallas Animal Services

1818 N. Westmoreland Road

Dallas, Texas 75212

214-670-3111

Para más información, haga clic AQUI

East Dallas Kitty Club

Dallas, Texas 75214

972-325-8192

Para más información, haga clic AQUI

SPCA of Texas

Dallas Animal Care Center

2400 Lone Star Drive

Dallas, Texas 75212

214-742-7722

Para más información, haga clic AQUI

DENTON

City of Denton Animal Shelter

Linda McNatt Animal Care & Adoption Center

3717 N. Elm Street

Denton, Texas 76207

940-349-7594

Para más información, haga clic AQUI

EULESS

City of Euless Animal Services

1517 Westpark Way

Euless, Texas 76040

817-685-1594

Para más información, haga clic AQUI

FARMERS BRANCH

Farmers Branch Animal Adoption Center

3727 Valley View Ln.

Farmers Branch, Texas 75234

972-919-8770

Para más información, haga clic AQUI

FRISCO

Cat Matchers (Dallas Cat Rescue)

5177 Eldorado Pkwy

Frisco, Texas 75033

(214) 705-9384

Para más información, haga clic AQUI

FLOWER MOUND

Flower Mound Animal Adoption Center

3950 Justin Road

Flower Mound, Texas 75077

972-874-6390

Para más información, haga clic AQUI

FORT WORTH

Fort Worth Animal Care and Control

Alliance PetSmart Charities Adoption Center

2901 Texas Sage Trail

Fort Worth, Texas 76177

817-392-7117

Para más información, haga clic AQUI

Fort Worth Animal Care and Control

Chuck & Brenda Silcox Animal Care & Adoption Center

4900 Martin Street

Fort Worth, Texas 76119

817-392-1234

Para más información, haga clic AQUI

Fort Worth Animal Care and Control

Hulen PetSmart Charities Adoption Center

4800 SW Loop 820

Fort Worth, Texas 76109

817-392-6561

Para más información, haga clic AQUI

Fort Worth Animal Care and Control

North Animal Campus

351 Hillshire Drive

Fort Worth, Texas 76052

817-392-1294

Para más información, haga clic AQUI

Humane Society of North Texas (HSNT)

Saxe-Forte Cat Adoptions

1840 E Lancaster Avenue

Fort Worth, Texas 76103

817-332-4768

Para más información, haga clic AQUI

GAINESVILLE

Noah’s Ark SPCA

2501 N Weaver Street

Gainesville, Texas 76240

940-665-9800

Para más información, haga clic AQUI

GARLAND

Garland Animal Shelter & Adoption Center

600 Tower Street

Garland, Texas 75040

972-205-3570

Para más información, haga clic AQUI

GRANBURY

HappyKats Adoption Group

Email: happykatstx@gmail.com

Granbury, Texas 76048

(682) 205-3444

Para más información, haga clic AQUI

Hood County Animal Control

1550 Weatherford Hwy

Granbury, Texas 76048

817-573-4277

Para más información, haga clic AQUI

GRAND PRAIRIE

Grand Prairie Animal Services

Prairie Paws Adoption Center

2222 W. Warrior Trail

Grand Prairie, Texas 75052

972-237-8573

Para más información, haga clic AQUI

GRAPEVINE

Grapevine Animal Services

500 Shady Brook Drive

Grapevine, Texas 76051

817-410-3370

Para más información, haga clic AQUI

GREENVILLE

Greenville Animal Control

5800 Joe Ramsey Blvd.

Greenville, Texas 75402

903-457-2990

Para más información, haga clic AQUI

GUN BARREL CITY

Straydog, Inc.

P.O. Box 1465

Gun Barrel City, Texas 75147

903-479-3497

Exención de tasas de adopción durante todo el mes

Todas las adopciones son con cita previa

Para más información, haga clic AQUI

HURST

Humane Society of North Texas (HSNT)

Hurst Adoption Center

900 TCC Rd.

Hurst, Texas 76054

817-788-7216

Para más información, haga clic AQUI

IRVING

DFW Humane Society of Irving, Inc.

4140 Valley View Lane

Irving, Texas 75038

972-721-7788

Para más información, haga clic AQUI

Irving Animal Services

4140 Valley View Lane

Irving, Texas 75038

972-721-2256

Para más información, haga clic AQUI

JOSHUA

Joshua Animal Control

100 Santa Fe Street

Joshua, Texas 76058

817-774-9450

Para más información, haga clic AQUI

KAUFMAN

Humane Society of North Texas (HSNT)

Kaufman County Pet Adoption Center

1904 E. US Highway 175

Kaufman, Texas 75142

469-376-4120

Para más información, haga clic AQUI

KELLER

Humane Society of North Texas (HSNT)

Keller Regional

330 Rufe Snow Drive

Keller, Texas 76248

817-743-4711

Para más información, haga clic AQUI

LANCASTER

Lancaster Animal Shelter

690 E Main Street

Lancaster, Texas 75146

972-218-1210

Para más información, haga clic AQUI

LEWISVILLE

Lewisville Animal Services

995 E. Valley Ridge Boulevard

Lewisville, Texas 75057

972-219-3478

Para más información, haga clic AQUI

LONE OAK

Sadie’s Place Animal Rescue

2821 FM 2737

Lone Oak, Texas 75453

903-662-8125

Todas las adopciones se realizan previa cita

Para más información, haga clic AQUI

MANSFIELD

Mansfield Animal Care & Control

407 Industrial Boulevard

Mansfield, Texas 76063

817-276-4799

Para más información, haga clic AQUI

MCKINNEY

Collin County Animal Services

4750 Community Avenue

McKinney, Texas 75071

972-547-7292

Para más información, haga clic AQUI

NACOGDOCHES

Nacogdoches Animal Services and Adoption Center

3211 SW Stallings Drive

Nacogdoches, Texas 75964

936-560-5011

Para más información, haga clic AQUI

NORTH RICHLAND HILLS

North Richland Hills Animal Adoption & Rescue Center

7301 Iron Horse Boulevard

North Richland Hills, Texas 76180

817-427-6570

Para más información, haga clic AQUI

Email: animalcontrol2@nrhtx.com

PARIS

Paris Animal Shelter

310 Clement Rd.

Paris, Texas 75460

903-737-4199

Para más información, haga clic AQUI

PLANO

Cat Matchers (Dallas Cat Rescue)

P.O. Box 262571

Plano, Texas 75026

972-458-7877

Para más información, haga clic AQUI

Straydog Inc.

Willow Bend Mall, Neiman Marcus Special Adoption Date on Saturday, August 13, ONLY

No Appointments Needed

10 a.m. – 3 p.m.

2201 Dallas Pkwy Plano, Texas 75094

Para más información, haga clic AQUI

Plano Animal Shelter

4028 W Plano Parkway

Plano, Texas 75093

972-769-4226

Para más información, haga clic AQUI

RED OAK

Red Oak Animal Care and Control

411 W Read Oak Road

Red Oak, Texas 75154

214-399-7730

Para más información, haga clic AQUI

RICHARDSON

Richardson Animal Shelter

1330 Columbia Drive

Richardson, Texas 75081

972-744-4480

Para más información, haga clic AQUI

RICHLAND HILLS

Richland Hills Animal Services Center

7049 Baker Boulevard

Richland Hills, Texas 76118

817-616-3769

Para más información, haga clic AQUI

ROYSE CITY

Royse City Animal Shelter

1101 N Josephine Street

Royse City, Texas 75189

214-934-9352

Para más información, haga clic AQUI

SACHSE

Sachse Animal Shelter

6436 Sachse Road

Sachse, Texas 75048

972-675-9662

Para más información, haga clic AQUI

SAGINAW

City of Saginaw Animal Services

205 Brenda Lane

Saginaw, Texas 76179

817-230-0458

No se cobrarán tasas de adopción desde el 27 al 31 de agosto

Para más información, haga clic AQUI

SEAGOVILLE

Seagoville Animal Shelter

1330 E Malloy Bridge Road

Seagoville, Texas 75159

972-287-6838

Para más información, haga clic AQUI

TOOL

Humane Society of Cedar Creek Lake

10200 CR 2403

Tool, Texas 75143

903-432-3422

Para más información, haga clic AQUI

WATAUGA

Watauga Animal Services

5203 Watauga Road

Watauga, Texas 76137

817-656-9614

Para más información, haga clic AQUI

WAXAHACHIE

SPCA of Texas

Ellis County Animal Care Center

2570 FM Road 878

Waxahachie, Texas 76165

972-935-0756

Para más información, haga clic AQUI

WEATHERFORD

Weatherford Parker County Animal Shelter

403 Hickory Lane

Weatherford, Texas 76086

817-598-4181

Para más información, haga clic AQUI

WYLIE

City of Wyle Animal Shelter

949 Hensley Lane Building 100

Wylie, Texas 75098

972-429-8047

Para más información, haga clic AQUI