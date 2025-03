Mujeres Imparables: Juany Valdespino-GaytanMujeres Imparables:

Telemundo 39 y NBC 5 están celebrando el Mes de la Historia de la Mujer con Mujeres Imparables, una campaña centrada en las historias asombrosas, únicas y poderosas de mujeres sobresalientes e imparables de nuestra comunidad.

Hoy nos centramos en Juany Valdespino-Gaytan, un líder extraordinario dedicado a transformar el panorama educativo. Como Vicepresidenta de Educación y Bienestar en Boys & Girls Clubs of Greater Dallas (BGCD), Juany aporta más de 25 años de valiosa experiencia como educadora y líder sin ánimo de lucro.

Criada en Dallas (Texas), la trayectoria de Juany es un testimonio de resistencia y dedicación. Obtuvo su licenciatura en Estudios Interdisciplinarios en la Universidad del Norte de Texas y más tarde cursó un máster en Administración Educativa en la Universidad A&M de Texas - Commerce. Sus diversas funciones, desde maestra bilingüe a directora, directora y ahora vicepresidenta, reflejan su inquebrantable compromiso de servir a los estudiantes, educadores, administradores y familias.

As an accomplished leader at BGCD, Juany is passionate about fostering professional growth among staff while improving organizational culture and advocating for educational equity. Her work emphasizes increasing student academic achievement within large urban school districts and nonprofits. Through innovative practices and dedicated advocacy, she strives to create positive impacts that resonate with young lives across the community.

Juany's inspiring narrative is a reminder that determination can create meaningful change in our communities. Let us celebrate her contributions this Women’s History Month as we honor those who pave the way for future generations!