Fort Worth ISD: uso de mascarilla es opcional por ahora y buscarán hacerlo obligatorio

Tras varias de escuchar y discutir argumentos, la mesa directiva del distrito escolar de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés) votaron para continuar recomendando mascarillas para todos los estudiantes, profesores y personal, pero no requerirán su uso obligatorio en este momento.

La votación fue de seis a favor, uno en contra y una abstención. Pero aordaron que se unirán a una demanda con varios distritos escolares del sur de Texas para anular la orden del gobernador Greg Abbott.

Los miembros de la mesa directiva pidieron a los líderes del distrito que traigan un informe a la mesa directiva para el aprendizaje virtual en la próxima reunión. Algo que empiezan a contemplar.

Una corte bloqueó el exigir la mascarilla en el Distrito Escolar de Fort Worth pero hoy se reunieron nuevamente para definir si se debe o no exigir. Aquí el reportaje.

“Odio las máscaras. Pero lo que más odio son los niños enfermos. Como madre, ¿por qué iba a ignorar las súplicas de nuestra comunidad médica para usar máscaras? Es mi deber apoyar un mandato de máscara", dijo la fideicomisaria Anne Darr.

Y es que después de una audiencia de dos horas en el condado de Travis el pasado viernes, un juez otorgó órdenes de restricción temporales a los distritos escolares del condado de Harris y del sur de Texas, incluidos Brownsville, La Joya y Edinburg, permitiéndoles mantener los mandatos de máscaras que han implementado en desafío a la orden ejecutiva de Abbott.

Los abogados de la Procuraduría General de Texas argumentaron que Abbott está a cargo de la respuesta del estado a la pandemia y que los condados y distritos escolares no pueden ignorar su orden ejecutiva.

La reunión de Fort Worth ISD comenzó a las 6 p.m. y para la primera parte, a los miembros del público se les dio un minuto para dirigirse a la junta. La sala llena estaba repleta por personas que estaban a favor o en contra del requisito de una máscara.

"Aquellos de nosotros que elegimos no usar una máscara no deberían ser obligados a hacer algo en lo que no creemos", expresó una abuela.

Otra madre resaltó: “Les pido que hagan lo que puedan para luchar contra esta orden de restricción e instituir un mandato que requiera que mis dos hijos usen una máscara para que sus hijos tengan una cama de hospital a la que ir cuando la necesiten por COVID o no”.

El superintendente de Fort Worth ISD, Kent Scribner, anunció la semana pasada que se requerirían máscaras después de seguir los consejos de más de 100 médicos de Cook Childrens.

Esa decisión fue bloqueada por un juez del condado de Tarrant que otorgó una orden de restricción temporal a los padres del distrito que lucharon en la corte contra el mandato del distrito.

"Odio que hayamos politizado una crisis de salud pública", dijo el administrador Quinton "Q" Phillips. “Usar mascarillas es una herramienta para ayudar a asegurar que un niño no termine en una UCI. Se trata solo de lo que es adecuado para todos".

A pesar de los esfuerzos de concejales para hacerlo obligatorio, la votación terminó 5 a 4 en contra.