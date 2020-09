FWISD decide retrasar fecha de inicio de las clases presenciales

Cientos de padres y profesores se mantuvieron protestando desde el martes por la noche hasta la madrugada de este miércoles, cuando el distrito escolar independiente de Fort Worth (FWISD) tomó la decisión de volver a atrasar el inicio de clases presenciales.

Esto ocurrió después de votar la semana pasada sobre una fecha para el aprendizaje en persona.

La reunión que duró hasta las 4 a.m. de hoy, se decidió varias cosas, desde defender la votación de la semana pasada para abrir la escuela el 5 de octubre, hasta retrasarla hasta finales de octubre con diferentes resultados con cada votación.

Al final, la junta se comprometió a extederla dos semanas para los estudiantes de los grados K-8 con un regreso escalonado a la escuela. Los estudiantes de secundaria adoptarán un modelo de aprendizaje híbrido presencial y virtual.

La votación provocó que muchos se enojaran con el administrador Quinton Phillips acusando a los miembros de secuestrar la reunión con múltiples mociones.

Otro miembro presionó a la junta para que mantuviera la votación de la semana pasada diciendo que una nueva votación prepararía el escenario para revisar muchos votos, calificando la medida de "peligrosa".

La mesa directiva del Distrito Escolar de Fort Worth comenzará otro debate para decidir nuevamente cuándo será el inicio de clases presenciales. Aquí te compartimos lo último.

Mientras la junta encendía los ánimos en algunos momentos, los miembros de la mesa directiva del FWISD, Ashley Paz y Anne Darr expresaron que la tarea era agotadora. "Esto no es para lo que nos inscribimos. No estamos calificados para tomar estas decisiones y no tengo ningún problema en decirlo, no somos funcionarios de salud pública", dijo Paz.

La votación se produce tras mucha controversia. Los maestros estuvieron proestando afuera con letreros pidiendo a los miembros de la junta escolar que mantuvieran cerradas las aulas.

También asistieron padres, estudiantes y otras personas interesadas en abrir la escuela.

"Solo queremos que se escuchen nuestras voces, sentimos que nuestras voces no se han escuchado lo suficientemente fuerte en comparación con aquellos que no quieren que regresemos", dijo Stephanie Plotner, una maestra interesada en regresar a la escuela.

Muchos de los que estaban con Plotner estaban motivados por una foto que mostraba al presidente de la junta escolar, Jacinto Ramos Jr., llevando a su hijo a un juego de los Dallas Cowboys, después de presionar para mantener las escuelas cerradas debido a los riesgos de contraer COVID-19.

Aquellos que querían mantener la escuela virtual dijeron que ese no era el punto.

"En las escuelas, es muy difícil mantener a los estudiantes con máscaras. Creo que estar en casa ahora mismo es lo más seguro para todos los estudiantes y el personal", dijo Dena Faaborg, una abuela de un alumno.

Ambos grupos se alinearon en la calle, llamaron a la policía y los trasladaron a un estacionamiento por seguridad, pero los gritos simplemente aumentaron.

Las emociones de afuera se extendieron al interior de la reunión de la mesa directiva del FWISD.

"Ya no están buscando una solución para la educación de los niños, están usando una agenda política, para dividir nuestra comunidad", dijo un orador virtual.

"Pasé la última parte del verano haciendo que mis planes de lecciones fueran lo más sólidos posible, después de una semana de aprendizaje en línea. Una votación a la 1 a.m. nos dice que nada de eso importa", dijo un maestro que estaba siguiendo la reunión virtualmente.

Un total de 200 personas se inscribieron para hablar en la reunión del martes. Fueron tantos que tuvieron que limitar los comentarios a solo un minuto. Aún le tomaría más de tres horas a la junta terminar de escuchar a una comunidad hasta el final.

