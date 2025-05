León XIV celebrará la misa de inicio de su pontificado: cuál es su significado

El papa León XIV tiene una nueva cita con la historia: el domingo 18 de mayo, a las 10 a.m. hora local (a 4 a.m. ET) celebrará la misa de inicio de su pontificado en la Plaza de San Pedro, que podrás seguir por Telemundo, con una retransmisión la mañana del domingo.

Esta cita litúrgica marca el inicio oficial de su ministerio como sucesor de Pedro y Obispo de Roma, por lo que el próximo 25 de mayo tomará posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de la ciudad capital italiana.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La misa del 18 de mayo se realizará tal y como establece el Rito del Inicio de Ministerio Petrino como Obispo de Roma, un libro litúrgico aprobado por Benedicto XVI en 2005 y reformado por él mismo en 2013.

Toda la ceremonia estará revestida de solemnidad y símbolos, ya que este inicio del ministerio petrino sustituye a lo que antes era la celebración de coronación del Papa. Ahora, los pontífices ya no son coronados con la tiara que se usó hasta Paulo VI, sino que inician su ministerio como sucesor de Pedro, según .

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Durante la ceremonia, León XIV recibirá el palio y el anillo del pescador, y también recibirá la posesión de otras tres basílicas papales, entre las que está la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma y por tanto del Papa.

La misa tendrá también una dimensión universal y diplomática, ya que el papa León XIV no solo es el líder de más de 1,400 millones de católicos en el mundo, también el jefe

En todo caso, el sacerdote español reseña que la Misa de inicio del pontificado tendrá un carácter claramente universal porque en ella “se resalta más al Santo Padre como pastor de la Iglesia Universal”.

Por eso, además de miles de fieles, asistirán jefes de Estado y representantes diplomáticos de diversos países, ya que El Vaticano tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países. Estados Unidos será representado por el vicepresidente JD Vance, la segunda dama Usha Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y la señora Jeanette Rubio.

Uno de los grandes retos será guiar a la Iglesia en un tiempo de profundos cambios sociales y culturales.

Cómo será la misa de inicio del pontificado

De acuerdo con el programa, la ceremonia solemne empezará dentro de la Basílica de San Pedro, ante el altar de la Confesión. El papa León XIV se colocará ahí para orar en silencio ante la tumba del apóstol Pedro.

En ese momento de recogimiento y oración participarán también los patriarcas de las Iglesias orientales católicas, en comunión con Roma, y después se dará paso a la procesión litúrgica hacia la plaza de San Pedro, encabezada por el Papa, que se dirige desde el interior de la basílica hasta el altar exterior donde se celebrará la misa.

Durante el trayecto, se entonan las Laudes Regiae, una solemne letanía a los santos propia de esta ocasión, en la que se les pide su intercesión por la santidad del papa.

Las Laudes Regiae es un antiguo canto litúrgico que en la antigüedad acompañaba los triunfos imperiales. Fue recuperado por el emperador Carlomagno en la Navidad del año 800, durante su coronación como emperador, y desde entonces se convirtió en un himno solemne para los ritos monárquicos. Evocan una verdad teológica central: todo poder en la tierra procede de Dios y debe ejercerse con humildad y responsabilidad.

El nuevo Papa envió un saludo a la diócesis de Chiclayo en Perú durante su primer discurso papal.

Le entregarán el palio y el anillo del pescador: ¿cuál es su significado?

Uno de los momentos centrales del rito es la entrega de los signos del ministerio petrino. Son dos los elementos que marcan el inicio del pontificado: el palio papal y el anillo del pescador.

Ambos elementos tienen un profundo significado teológico y pastoral. El palio, que es una especie de estola o de bufanda, está confeccionado con lana de oveja y representa precisamente al Papa como pastor que lleva sobre sus hombros el rebaño, es decir a la Iglesia.

En cuanto al anillo del pescador, es una especie de argolla de oro en la que se graba una representación de San Pedro en su barca y el nombre del Papa. Este anillo también es usado para sellar los documentos.

De hecho, hasta antes de la misa del domingo, León XIV ha usando su anillo episcopal habitual, pero para ese día irá sin anillo y ahí recibirá el suyo.

Después del rito de entrega de ambos elementos, se llevará a cabo el acto de fidelidad del Colegio Cardenalicio al nuevo Papa.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Proclamarán el Evangelio en griego y latín

Otra de las características principales de la misa de inicio de pontificado es la proclamación del Evangelio en griego y latín, debido a que el sucesor de Pedro es el Papa de los católicos orientales y de los católicos latinos.

Luego de la Misa inaugural en San Pedro, León XIV deberá tomar posesión de las otras tres basílicas papales. El martes 20 de mayo, tomará posesión de la Basílica de San Pablo Extramuros. El domingo 25 de mayo, se celebrará su segundo Regina Caeli y ese mismo día tomará posesión de las basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, donde fue sepultado el papa Francisco.

El papa León XIV pasó buena parte de su vida en esa nación andina y en su discurso lo mencionó. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo