Dallas Cowboys revelan el nuevo menú para sus partidos

Los aficionados del equipo Dallas Cowboys podran disfrutar de nuevos platillo para esta temporada 2024 que estarán disponibles en las concesines generales, clubes y suites.

Las nuevas incorporaciones al menú, que presentan una cantidad sin precedentes de nuevos sabores ofertas más generosas para compartir, se lanzarán en el juego de pretemporada de la NFL, Dallas Cowboys vs Los Angeles Chargers, el sábado 24 de agosto, y se estrenarán oficialmente en el primer partido de temporada en casa, Dallas Cowboys vs. New Orleans Saints, el domingo 15 de septiembre.

En el menú hay hamburguesas, platillos con un toque muy texano y hasta platillos veganos.