Mike McCarthy se queda al frente de los Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys no harán un cambio de entrenador en jefe y mantendrán a McCarthy para la temporada 2024 de la NFL, confirmó el propietario del equipo, Jerry Jones, en un comunicado. Adam Schefter de ESPN fue el primero en enterarse de las noticias.

Jones emitió un comunicado sobre la decisión poco después de que se conociera la noticia:

"Creo que este equipo está muy unido y es capaz de lograr nuestros objetivos finales y el mejor paso adelante para nosotros será tener a Mike McCarthy como nuestro entrenador en jefe", dijo Jones en el comunicado. "… Mike tiene la mayor cantidad de victorias en la temporada regular. porcentaje de cualquier entrenador en jefe en la historia de los Cowboys y nos dedicaremos, en asociación con él, a traducir eso en alcanzar nuestras metas de postemporada".

A McCarthy, de 60 años, le queda un año de contrato actual.

Dallas, segundo preclasificado, viene de una vergonzosa salida en casa en los playoffs ante los Green Bay Packers, séptimos, que ganaron 48-32 después de que en un momento lideraran 48-16.

Jones después de la derrota habló sobre el futuro de McCarthy con la franquicia.

"No he pensado ni un segundo en ello", dijo Jones a los periodistas a través de ProFootballTalk. “Todo mi proceso de pensamiento fue prepararme para un partido de playoffs aquí la próxima semana. "Me sorprende estar sentado donde estamos ahora".

McCarthy entra en 2024 con un récord de temporada regular de 42-25 en Dallas, habiendo terminado 12-5 durante tres temporadas consecutivas junto con dos títulos de la NFC Este.

Pero Dallas ha ganado sólo uno de los cuatro partidos de playoffs bajo el mando de McCarthy sin apariciones en el Juego de Campeonato de la NFC. Los Cowboys son el primer equipo en ganar 12 juegos en tres años consecutivos pero no llegan a la penúltima etapa, etapa que no pisan desde 1995.

Existía la posibilidad de que Jones dejara a McCarthy y buscara a alguien más, como Bill Belichick ahora que su tiempo con los New England Patriots terminó o Jim Harbaugh ahora que cumplió con Michigan. Pero esos escenarios ya no parecen probables.

Si la permanencia de McCarthy a bordo durante el último año de su contrato le suena familiar, es porque lo es. Jones mantuvo al ex entrenador en jefe Jason Garrett a bordo dos veces durante el último año de su contrato, con récords de 12-4 y 8-8 en esas temporadas. Esta última marcó la última temporada de Garrett con la franquicia antes de que McCarthy asumiera el mando en 2020.