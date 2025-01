Mike McCarthy se va de los Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys tendrán un nuevo entrenador en jefe la próxima temporada.

Después de cuatro temporadas al frente de lo Dallas Cowboys, se informa que el contrato de Mike McCarthy que expira esta semana, no ha sido renovado en 2025. Los Cowboys y McCarthy no firmaron un nuevo acuerdo, y Tom Pelissero de NFL Network informó el lunes que no se pudo acordar la duración de la extensión del contrato.

Adam Schefter de ESPN informó el lunes que los Chicago Bears y los New Orleans Saints podrían tener interés en McCarthy mientras continúan buscando nuevos entrenadores en jefe. Los Cowboys negaron la solicitud de los Bears de entrevistar a McCarthy la semana pasada cuando todavía estaba en su ventana de negociación exclusiva con Dallas, pero Chicago no tendrá que hacer una solicitud para entrevistarlo ahora.

McCarthy tuvo marca de 6-10 en 2020 antes de tener marca de 12-5 en cada una de las siguientes tres temporadas antes de que el equipo retrocediera a 7-10 en 2024.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Si bien su récord de 49-35 normalmente aseguraría una extensión de contrato, los errores de postemporada de McCarthy podrían ser una razón por la que el propietario Jerry Jones esté buscando en otra parte.

Los Cowboys perdieron su primer partido de playoffs en enero de 2022 después de la infame pelea de Dak Prescott cuando se agotó el tiempo antes de que pudiera rematar el balón. Un año después, hubo otra derrota ante los 49ers de San Francisco, donde una formación confusa en la última jugada selló el trato.

La temporada pasada, los Green Bay Packers entraron al AT&T Stadium y demolieron al equipo de McCarthy, tomando una ventaja de 27-0 en la primera mitad en camino a una victoria de 48-32.

Desde 2003, los Cowboys han sido una de las organizaciones más estables en lo que respecta a entrenadores en jefe. Han tenido sólo cuatro entrenadores durante ese lapso, y todos se quedaron durante más de tres temporadas.

Con Dak Prescott, CeeDee Lamb y Micah Parsons todavía bajo contrato y el prestigio de los Cowboys siempre acechando, el puesto vacante parece atractivo para muchos de los principales candidatos. Ahora hay seis puestos vacantes (incluido Dallas), y hasta ahora solo los New England Patriots han realizado una contratación (Mike Vrabel).