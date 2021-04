Sean Lee de los Dallas Cowboys anuncia su retiro de la NFL

El apoyador Sean Lee se retira de la NFL después de 11 temporadas con los Dallas Cowboys.

El jugador de 34 años, que se perdió un total de 58 partidos por lesiones y ha sido agente libre, anunció su retiro el lunes en una carta:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Durante 11 temporadas tuve el privilegio de llevar la estrella de los Cowboys. Queremos jugar para siempre. Pero hoy, es mi momento de marcharme.

Para la familia Jones, me trataron como a uno de los tuyos desde que llegué. Me permitieron brillar y crecer como jugador y como persona. Gracias por su apoyo y amabilidad.

Para los entrenadores, sus interminables horas de trabajo me hicieron un mejor jugador y me empujaron a lugares a los que no sabía que podía ir. Llevaré sus lecciones por el resto de mi vida.

A mis compañeros de equipo, los amo como a hermanos. El vínculo de nuestro sacrificio compartido durará para siempre. Extrañaré la hermandad, pero atesoraré los recuerdos del vestuario después de todas las grandes victorias y duras derrotas.

Para el personal de entrenamiento atlético, Dios sabe que se ganó su dinero trabajando conmigo. Pero no podría haber superado mis heridas sin ti. Britt Brown, gracias por empujarme tanto como lo hizo.

Para los fanáticos, ustedes me levantaron cuando más lo necesitaba. No quería defraudarlos. Si hay un arrepentimiento, es que nunca ayudé a traer un campeonato a casa, porque se lo merecen mucho.

Para mi familia, siempre has sido mi base. Los amo y aprecio a todos ustedes. No podría haber hecho nada sin su apoyo. Mamá y papá, me mostraron el camino correcto, dándome todas las oportunidades para tener éxito. Para mi hermano y hermana, los busqué a ambos en busca de inspiración. A mis suegros, gracias por todo su amor y apoyo. A mi esposa, Megan, te quiero mucho. Estuviste ahí para cada lesión, cada mal partido. Nunca hubiera perseverado sin tu apoyo.

Para el fútbol, ​​que cambió mi vida.

Siempre que estoy cerca de un campo, el olor me recuerda cuando empecé a jugar, me ponía un casco, me probaba esas hombreras, ese tackle perfecto. Al pensar en el viaje ahora, experimentar cosas que nunca pensé posibles con los hombres y mujeres que hacen de este juego lo que es, estoy más que agradecido.

Gracias, Cowboys Nation. Ha sido mi honor.

Ambar García, gerente de contenido en español de los Dallas Cowboys, combina su trabajo con su pasión por pintar e inmortaliza a algunos de los jugadores del equipo con sus lienzos.

Las 14 intercepciones de Lee son las cuartas de todos los tiempos entre los apoyadores de Dallas. Lee se retira como el octavo tackleador líder de los Cowboys.

Tiene el récord del club de tacleadas en un solo juego: 22 en el juego contra los New York Giants el 11 de diciembre de 2016. En ese juego récord, Lee también anotó un récord del club de 17 paradas en solitario. También tiene cinco de las tres mejores cifras totales de tackle de un solo juego.

Lee, originalmente seleccionado en la segunda ronda (55 ° en general) por Dallas en 2010, ganó dos viajes al Pro Bowl (2015-16) y fue incluido en el primer equipo AP All-Pro 2016.

El jugador de los Dallas Mavericks ha logrado recaudar millones de dólares para organizaciones comunitarias con el objetivo que nadie pase hambre. Aquí te contamos más.