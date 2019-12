Maripily posa desnuda

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera se encuentra pasando temporadas en México para las grabaciones del nuevo programa de Telemundo, “Sí se puede”. Y aunque está disfrutando la experiencia, confiesa extrañar a su único hijo, Joe Joe García, de 14 años.

“A veces yo tengo mis momentos de depresiones, de encerrarme en mi apartamento, no querer ver nadie. Porque me hace falta. Mi hijo ocupa un lugar muy importante en mi vida, porque mi hijo llegó en un momento en mi vida cuando a mi mamá me la atropellan, y yo paso ese dolor de perder a mi mamá, entonces mi hijo ahí nace”, confesó.

“Nació prematuro, pesó una libra y cuatro onzas, nada más, entonces él lo es todo para mí. Yo he sido mamá y papá, entonces se me ha hecho muy difícil despegarme de él, y lo extraño”, dijo entre lágrimas.

De igual modo, revela los motivos por los que decidió posar desnuda para una marca francesa de bronceadores.

“Me contrataron y la campaña publicitaria, las fotos se hicieron completamente desnuda. Yo soy una mujer que cuido mucho mi cuerpo. Es un desnudo no vulgar, es artístico. Muchas modelos famosas lo han hecho. ¿Por qué Maripily no? Una mujer de 38 años, que tiene un hijo. Eso es como un ejemplo a todas estas mujeres, que se cuiden, que se pueden ver espectaculares”, expresó.