Fiscal general de Texas demanda a doctora de Nueva York por medicar píldora abortiva a texana

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció que presentó una demanda contra una doctora de Nueva York por medicar una píldora que le indujo el aborto a una residente del estado.

“La doctora Margaret Daley Carpenter, doctora de Nueva York y fundadora de la Coalición del Aborto para la Telemedicina, proporcionó ilegalmente a un residente del condado Collin medicamentos para inducir el aborto que acabaron con la vida de un feto y provocaron graves complicaciones para la madre, que luego requirió intervención médica. Las leyes de Texas prohíben que un médico o proveedor médico proporcione medicamentos que induzcan el aborto por mensajería, entrega o servicio de correo”, lee el comunicado de Paxton.

Los legisladores aprobaron la Ley 8 del Senado de Texas, o SB8, en septiembre de 2021.

La ley estatal prohibió los abortos tan pronto como se detecta un latido del corazón mortal, que puede ser tan pronto como cinco semanas.

La ley no hace excepciones en casos de violación e incesto. De este modo, se prohibía el aborto en el estado, que solía permitirlo hasta las 22 semanas de embarazo.

Según Paxton, ningún médico puede tratar a pacientes ni recetar medicamentos a residentes de Texas a través de servicios de telesalud a menos que el médico tenga una licencia médica válida de Texas.

“La doctora Carpenter trató conscientemente a residentes de Texas a pesar de no ser un médico autorizado en Texas y no estar autorizado para practicar la telemedicina en Texas. El Procurador General Paxton solicitó al tribunal que prohibiera a Carpenter violar la ley de Texas e imponer sanciones civiles de no menos de $100,000 por cada violación de la ley”, dice el comunicado.

Esta no es la primera vez que Paxton realiza una denuncia en relación con las píldoras abortivas.

En 2023, el fiscal general envió una carta contra la distribución de estos medicamentos, señalando que “las compañías que envían píldoras abortivas por correo ponen en peligro a quienes lo usan”.