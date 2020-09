Los CDC emiten directriz que impide desalojos para evitar la propagación del coronavirus

La administración del presidente Donadl Trump emitió una nueva directriz para demorar el desalojo de ciertos inquilinos hasta finales de 2020 con el propósito de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Los altos funcionarios de la administración dijeron que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tiene amplia autoridad para tomar las acciones que se consideren necesarias para prevenir la propagación de una enfermedad transmisible.

La presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, Diane Yentel, dijo que la orden brindará alivio a millones de familias,aunque la acción solo demora los desalojos en lugar de prevenirlos.

Los tribunales locales deberán resolver las disputas sobre si la moratoria se aplica en un caso particular.

“El anuncio de hoy es impactante pero también una grata sorpresa. Sin embargo, es decepcionante ver que el Gobierno federal está dispuesto a hacer más por los inquilinos que el gobernador Andrew Cuomo y otros legisladores de Albany”, dijo Ellen Davidson, abogada de la Unidad de Reforma de la Ley Civil de The Legal Aid Society.

“Desafortunadamente, esta regulación no extenderá el alivio a los inquilinos en apartamentos no regulados donde el propietario puede evitar la moratoria presentando un caso basado en la no renovación del contrato de arrendamiento del inquilino. De manera conservadora, creemos que decenas de miles de neoyorquinos aún enfrentarán el desalojo debido a esta laguna”, añadió.

La Sociedad de Ayuda Legal reafirmó la necesidad de que el gobernador Cuomo y los líderes de la Legislatura promulguen con urgencia una moratoria completa para la protección de todos los inquilinos en todo el estado.