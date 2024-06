En Texas: adolescente queda tetrapléjico al querer escapar de una avispa

Un extraño accidente en una piscina comunitaria en Frisco tiene a una familia incrédula después de que la vida de su hijo de 13 años cambió en un instante.

Según su familia, Semyon Williams Jr., también conocido como SJ, estaba en la piscina del vecindario en Old Orchard Park en Frisco el jueves pasado cuando se aventó en el lado poco profundo mientras intentaba huir de una avispa.

"Supongo que hubo pánico, ya sabes, una medida frenética para evitar el peligro. SJ simplemente saltó a la piscina, pero aparentemente se sumergió sin saber quizás hasta la profundidad de la piscina", dijo Louis Camper, abuelo de Williams. "Él simplemente recuerda haberse golpeado la cabeza e incluso indicó que sentía como si sus brazos no fueran parte de su cuerpo por el hecho de que no podía sentir".

Su familia dijo que el amigo de Williams, que también saltó al agua, inicialmente pensó que estaba flotando boca abajo por diversión y broma, hasta que se percató de que el adolescente no se movía.

"Le da la vuelta y es entonces cuando le pregunta: '¿Estás jugando?' y SJ dice que puede hablar, pero dice: "No puedo sentir nada". Ya sabes, se está volviendo loco. Dice: "¡Ayúdame! No puedo sentir, no puedo sentir mis brazos, mis piernas, ayúdame, llama a mi mamá", describió Anya Camper, la madre de Williams.

Anya dijo que el amigo de su hijo le salvó la vida porque Williams no podía moverse y estaba sumergido en agua.

"Por la gracia de Dios, su amigo estaba allí y saltó", dijo el abuelo de Williams.

La familia dijo que una buena samaritana, una mujer sentada junto a la piscina, trató de consolar al adolescente mientras otros llamaban al 911.

"Otro niño me dijo: '¿Eres la mamá de SJ? ¿Puedes venir a la piscina porque SJ se lastimó mucho, no puede sentir nada, se golpeó la cabeza'", recordó la madre de Williams que recibió la llamada. "Inmediatamente, estaba gritando."

Williams fue llevado al Children's Health en Dallas, donde la familia conocería la gravedad de su lesión.

"Escuchas cosas como esta, ves cosas como esta, nunca esperas que sea tu historia hasta que lo es. Cuando llega a la puerta de tu casa te estremece, eso es exactamente lo que ha hecho por nosotros", dijo Anya.

Williams sufrió una lesión en la médula espinal.

"Cuando él (un médico) dijo tetrapléjico, cuando dijo esas palabras, ese es un tipo diferente de sentimiento", gritó Anya.

Su hijo fue operado el mismo día que llegó al hospital.

"Estabiliza los huesos para que no haya más lesiones", dijo Bruno Braga, MD, neurocirujano pediátrico de Children's Health y profesor asociado de UT Southwestern Medical Center.

No es el médico de Williams, pero está familiarizado con el caso gracias a sus colegas que realizaron la cirugía.

"Se fracturó dos vértebras, la cuarta y la quinta vértebra cervical, y se fracturó partes que están delante y detrás de la médula espinal, el canal espinal que contiene la médula espinal", describió Braga.

"El hecho de que no tuviera ninguna función motora o sensorial por debajo del nivel de la lesión no es una buena indicación de que se vaya a recuperar mucho, pero es demasiado pronto para saberlo y sólo tenemos que esperar y ver".

Ha pasado exactamente una semana desde el accidente y la familia dijo que están tomando todo paso a paso.

"Somos gente de fe y tenemos un ejército de personas orando por él", dijo Anya. “Creemos que cualquier cosa sucederá como un milagro.

Todavía es demasiado pronto para determinar cómo será exactamente el futuro de Williams, pero la familia se está enfrentando y preparándose para lo que se avecina.

”La realidad es que este es un largo camino. Esto va a ser un maratón para nosotros y tenemos que apoyarlo y estar con él en cada paso del camino", dijo Camper.

Han creado una cuenta GoFundMe porque anticipan una montaña de facturas médicas. Anya, que tiene otros dos hijos, dijo que tuvo que dejar su trabajo por ahora para poder estar al lado de Williams.

"Esto llega al centro", dijo Camper sobre su nieto. "A los 13 años, apenas estás empezando a vivir, ¿sabes?".

“Como madre, es realmente desgarrador, estoy literalmente indefensa. Como madre se supone que debes arreglar las cosas, y yo no puedo arreglarlas, así que solo rezo para que me ayuden de cualquier manera", gritó Anya.

Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.