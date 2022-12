Advierten sobre estafas de contratistas tras daños por tormentas y tornados en el norte de Texas

Autoridades de la ciudad de Grapevine advirtió que algunos equipos de reparación y limpieza, pueden no tener buenas intenciones, y han estado tocando puertas en los últimos días.

No todos traman nada bueno, pero los expertos dicen que puede ser muy común que ocurra un fraude durante los momentos desesperados después de una tormenta.

La policía de Grapevine tuiteó una alerta el jueves, en un esfuerzo por evitar que alguien sea víctima de fraude.

El Better Business Bureau de North Central Texas siempre hace sonar la alarma sobre estos temas después de cada tormenta. Dicen que cualquier evento meteorológico puede provocar contratistas sin escrúpulos, a veces denominados "cazadores de tormentas".

Por ello, exhortan a las personas afectadas tras el paso de tormentas y tornados a que estén alertas.

BBB también tiene estos consejos específicos para las víctimas de la tormenta:

Póngase en contacto con su compañía de seguros. Pregunte sobre la cobertura de su póliza y los requisitos de presentación específicos. Guarde todos los recibos, incluidos los de alimentos, alojamiento temporal u otros gastos que puedan estar cubiertos por su póliza. Su compañía de seguros también puede tener contratistas recomendados.

Haga su investigación. Encuentre negocios en los que pueda confiar en BBB.org. Verifique la agencia del gobierno de su ciudad local responsable de registrar y/o otorgar licencias a los contratistas. Obtenga referencias de amigos y familiares.

Resista las ventas de alta presión. Algunos cazadores de tormentas usan tácticas como el "buen trato" que obtendrá solo si contrata al contratista en el acto. Sea proactivo en la selección de un contratista y no reaccione a las llamadas de ventas por teléfono o a las presentaciones de puerta en puerta. Las víctimas de desastres nunca deben sentirse obligadas a tomar una decisión apresurada o elegir a un contratista desconocido.

Tenga especial cuidado con los contratistas puerta a puerta. Muchos municipios exigen un permiso de licitación si los vendedores van de puerta en puerta. Pida identificación. Verifique en su vehículo el nombre comercial, el número de teléfono y las placas de su estado.

No firme cheques de seguro a contratistas. Obtenga una factura del contratista y pague directamente (preferiblemente con una tarjeta de crédito, que ofrece protección adicional contra fraudes sobre otras formas de pago). No firme ningún documento que le otorgue al contratista ningún derecho sobre sus reclamos de seguro. Si tiene preguntas, comuníquese con su compañía de seguros o agente.

Tenga cuidado con los lugares que no puede ver. Si bien la mayoría de los contratistas cumplen con la ley, tenga cuidado de permitir que alguien que no conoce inspeccione su techo y otras áreas de su casa. Un contratista sin ética en realidad puede crear daños para conseguir trabajo. Lo mismo ocurre con los áticos, los sótanos, los conductos y otros lugares a los que no puede acceder fácilmente o ver por sí mismo.

BBB también advierte a los contratistas que tengan cuidado con los cazadores de tormentas que ofrecen pagar a las empresas constructoras locales cantidades sustanciales de dinero para usar el nombre, la reputación y el teléfono establecidos de la empresa. Se hacen pasar por un negocio local, cobran el dinero del seguro y luego siguen adelante, dejando que el negocio real se ocupe del cliente insatisfecho.

Las personas deben de estar atentas a las cláusulas de su contrato.