Advierten sobre los peligros de los engaños en las redes sociales en el norte de Texas

Según la policía, los padres deben vigilar de cerca lo que hacen sus hijos en línea.

El jefe de policía Kevin Kolbye dijo que el Departamento de Policía de Arlington ha recibido muchos comentarios en las redes sociales sobre amenazas a las escuelas por parte de niños pequeños.

"Quiero que el mensaje esté ahí. Esto no es algo para continuar. Lo investigaremos", dijo el jefe Kolbye.

El jefe Daniel Scesney del Departamento de Policía de Grand Prairie dijo que tales amenazas e información inexacta pueden alejar a los equipos de la ubicación de un sospechoso, y agregó que es útil para los padres echar un vistazo a las cuentas de redes sociales de sus hijos.

Según los oficiales de policía del norte de Texas, las amenazas inexactas conducen a una pérdida de tiempo y recursos valiosos.

Por su parte, el Superintendente del distrito escolar de Arlington, Marcelo Cavazos envió una carta a los padres de familia tras el tiroteo de ayer, que aunque no era de este distrito, el plantel está situado en esta ciudad.

''El tiroteo escolar de ayer en Mansfield ISD provocó numerosas amenazas en las escuelas de Metroplex, incluidas algunas en Arlington ISD. Los departamentos de policía locales están investigando cada amenaza y realizando arrestos según lo justificado.

Este es un buen momento para hablar con sus hijos sobre amenazas reales o falsas contra las escuelas. Todas las amenazas denunciadas contra las escuelas, reales o falsas, serán investigadas. El hecho de que una amenaza no sea real no significa que no tenga consecuencias reales, incluidos cargos policiales.

En 2019, el Departamento de Policía de Arlington realizó 22 arrestos con cargos de amenaza terrorista, y la mitad de ellos eran estudiantes de secundaria.

Recuérdeles a sus hijos que si ven algo que pueda amenazar a la escuela que digan algo. Si ven o escuchan sobre una amenaza en la escuela, repórtelo de inmediato. Para permanecer en el anonimato, los estudiantes, el personal y los padres pueden comunicarse con Crime Stoppers del condado de Tarrant. Y recuerde a sus estudiantes que deben sentirse cómodos sabiendo que pueden hablar con sus maestros y administradores.

El distrito trabaja con el Departamento de Policía de Arlington, otras agencias judiciales y otros distritos escolares cuando se emiten amenazas reales o falsas. En 2019, Arlington ISD y APD se unieron para hacer este video, "Amenaza falsa, peso real" para recordar a los estudiantes la gravedad de hacer amenazas falsas contra las escuelas.

Sabemos que las amenazas contra las escuelas dan miedo, por eso agradecemos su ayuda al hablar con sus hijos y alentarlos a que informen sobre cualquier amenaza para que podamos tomar medidas para mantener a nuestro personal y estudiantes lo más seguros posible''.

Timothy George Simpkins, de 18 años llegó acompañado de un abogado.