En el Metroplex: Agua gratuita para quien lo necesite

Los residentes del área de Dallas-Fort Worth sin servicio de agua o agua potable pueden ir a los siguientes lugares.

ARLINGTON

Se abrirá una estación de llenado de agua para autos en el Centro de servicios de Water Utilities South, 1100 SW Green Oaks Boulevard el lunes de 9 a.m. a 6 p.m.

DALLAS

La ciudad de Dallas tendrá cuatro puntos de distribución de agua embotellada. Se proporcionará un caso por vehículo. Las ubicaciones estarán abiertas desde el domingo 21 de febrero hasta el martes 23 de febrero en las siguientes ubicaciones:

Fretz Rec Center, 6994 Beltlitne Rd.

Harry Stone, 2403 Milmar.

Kiest Rec Center, 3081 S. Hampton.

Nash/Davis, 3710 N. Hampton.

FORT WORTH

La ciudad de Fort Worth distribuirá agua el lunes de 11 a.m. a 6 p.m. mientras duren los suministros en cuatro ubicaciones:

Beth Eden Baptist Church, 3208 Wilbarger Street, 76119.

RD Evans Community Center, 3242 Lackland Road, 76116.

Iglesia Templo Jeruselen, 2421 NW 18 Street, 76106.

Sycamore Community Center, 2525 E. Rosedale Street, 76105.

Birchman Baptist Church, 9100 N. Normandale Street, de 8 a.m. a 6 p.m.

FRISCO

La ciudad de Frisco ofrece una estación de llenado de agua potable gratuita a los propietarios de viviendas que no tienen agua porque sus sistemas internos han sido "cortados" para ayudar a protegerse contra más daños por agua.

A partir de mañana sábado 20 de febrero, la estación de servicio estará abierta todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. en The Grove en Frisco Commons, 8300 McKinney Road.

Los residentes deben traer sus propios contenedores; se permiten varios contenedores. Los empleados de la ciudad de Frisco llenarán los contenedores y los devolverán a los clientes que necesiten agua potable para su salud, higiene y usos domésticos.

GARLAND

Garland Central Library en 625 Austin St. (estacionamiento oeste de 10 a.m. a 5 p.m. el lunes). Las donaciones se pueden realizar en los siguientes lugares:

Intrinsic Smokehouse & Brewery at 509 W. State St.

Rosalind Coffee at 107 N. Sixth St.

KEENE

La ciudad distribuirá agua embotellada de 3 a 7 p.m. (hasta agotar existencias) hoy lunes en la Southwestern Adventist University en el estacionamiento de Barron, frente al Departamento de Bomberos de Keene.

El agua no potable para el ganado y el lavado de agua estará disponible en el estacionamiento de Moore en la esquina de North Mockingbird Lane y West Hillcrest Street. Los residentes deben traer sus propios contenedores y están limitados a cinco galones.

LEWISVILLE

La ciudad de Lewisville tendrá una estación de agua pública gratuita disponible el lunes de 10 a.m. a 4 p.m. en la estación central de bomberos, 188 N. Valley Parkway. Las dos estaciones anteriores, Thrive y el refugio de animales, han cerrado.

Las personas que necesiten agua pueden acudir a la entrada pública principal de la estación de bomberos. Se pide a los residentes a traer sus propios recipientes para llenar con agua limpia apta para todos los usos, incluidos beber o bañarse. También hay disponible un suministro limitado de agua embotellada.

La cantidad de residentes que aún no tienen agua mientras esperan las reparaciones de las tuberías ha disminuido constantemente. La ciudad ha identificado menos de 10 complejos de apartamentos que aún no cuentan con servicio de agua hasta el domingo por la tarde. El agua embotellada se entregó a lugares conocidos durante el fin de semana. También hay algunas residencias individuales y negocios que no tienen servicio de agua en este momento mientras reparan tuberías dañadas.

Comuníquese con el Departamento de Servicios Públicos de Lewisville al 214-673-9809 o al 214-673-9129 para obtener más información.

PLANO