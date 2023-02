Alcalde de Dallas espera reelegirse en mayo

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, tendrá un segundo mandato al frente de la novena ciudad más grande del país, luego de que hoy tuiteó que se presentaría sin contendiente en las próximas elecciones de mayo.

El último día para solicitar un lugar en la boleta electoral fue el pasado viernes. Jrmar Jefferson se postuló para aspirar a ser alcalde, pero fue declarado no calificado según la oficina del secretario de la ciudad.

No está claro en el sitio web por qué Jefferson fue declarado no calificado y la oficina del secretario de la ciudad aún no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre su solicitud.

Según la declaración del alcalde, es el primer candidato que se postula sin oposición para alcalde de Dallas desde 1967 y es el primero en postularse sin oposición desde que la ciudad cambió a mandatos de cuatro años en 1991.

Johnson, de 47 años, fue elegido alcalde número 60 de Dallas en 2019 después de derrotar a Scott Griggs en una segunda vuelta. Antes de ser elegido alcalde, Johnson representó a la ciudad de Dallas como miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Texas durante nueve años.

Aunque Johnson es demócrata, las elecciones municipales y de la junta de Texas no son partidistas.

Según la página web del secretario de la ciudad, la concejal del Place 12, Cara Mendelsohn, también se postulará sin oposición. Todos los demás miembros del Concejo Municipal de Dallas tienen al menos un contendiente.

El día de las elecciones locales/municipales es el sábado 6 de mayo. El último día para registrarse para votar en las elecciones es el 6 de abril. La votación anticipada comienza el lunes 24 de abril y finaliza el martes 2 de mayo.