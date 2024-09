Arlington ISD investiga caso de alumnos de primaria atados y con cinta adhesiva en la boca

El distrito escolar de Arlington ISD investiga un incidente en donde alegan que a estudiantes de una escuela primaria les colocaron cinta adhesiva en la boca y fueron atados.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de septiembre en la Goodman Elementary School.

De acuerdo con el comunicado del distrito, una vez recibieron la queja comenzaron la investigación y colocaron al empleado en una pausa de trabajo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Padres de los estudiantes afectados fueron contactados por el distrito para dejarles saber sobre la situación.

No obstante, la Policía de Arlington indicó que trabajan con el distrito, pero que no se ha realizado un reporte y no se ha iniciado una investigación criminal en lo que el distrito coletca información de lo sucedido.

El jefe de la policía dice que el plan ha sido efectivo y se seguirá trabajando.