Arrestan a dos estudiantes de Arlington ISD por llevar armas y droga a la escuela

La policía de Arlington informó que dos estudiantes de preparatoria fueron arrestados luego de encontrarles en sus mochilas un contenedor con marihuana y dos pistolas.

El incidente ocurrió a las 8:00 de esta mañana en la Bowie High School. Los oficiales tomaron la custodia de los artículos y localizaron a los estudiantes a los que pertenecían las mochilas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Uno de los estudiantes tiene 17 años, fue arrestado y fichado en la cárcel de la ciudad de Arlington por un cargo de portación ilegal de un arma en lugares prohibidos y posesión de marihuana (2 onzas en una zona libre de drogas).

El otro estudiante tiene menos de 17 años. Fue arrestado y acusado de portación ilegal de un arma en lugares prohibidos.

''Queremos enfatizar que las armas no tienen cabida dentro de nuestras escuelas y que habrá graves consecuencias para cualquiera que traiga un arma al campus. Seguimos instando a los propietarios de armas a que sean responsables y aseguren adecuadamente sus armas en sus hogares para que no caigan en manos de personas que no deberían tenerlas'', destacó la policía en un comunidado.