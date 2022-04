Arrestan a sospechoso tras tiroteo en Deep Ellum que dejó dos personas heridas

Un hombre fue arrestado en relación con un tiroteo afuera de un bar de Deep Ellum que hirió a dos personas a principios de este mes.

Según la policía de Dallas, DaMichael Rose, de 22 años, fue arrestado el lunes por la mañana por la Fuerza de Tarea de Fugitivos del Norte de Texas de los Alguaciles de los EEUU, después de que loas pistas del público ayudarán a identificar a Rose como sospechoso.

Rose fue llevada a la Jefatura de Policía de Dallas y entrevistada por detectives, donde la policía dijo que admitió su papel en el tiroteo.

Dos personas resultaron heridas el 10 de abril cuando alguien comenzó a disparar afuera de un bar en la cuadra 2800 de Elm Street.

Rose ha sido acusado de un cargo de asalto agravado. Su fianza aún no se ha establecido y no está claro si obtuvo un abogado. Rose también está detenido por múltiples órdenes de arresto no relacionadas, dijo la policía.