Arrestan en Texas a la abogada del grupo de ultraderecha “Oath Keepers” en relación al asalto al Capitolio

Una abogada del grupo de extrema derecha Oath Keepers fue acusada de conspiración en relación con el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, informaron hoy las autoridades federales.

Kellye SoRelle, consejera general del grupo antigubernamental, fue arrestada en Texas por cargos que incluyen conspiración para obstruir un procedimiento oficial, dijo el Departamento de Justicia.

SoRelle es un colaborador cercano de Stewart Rhodes, el líder de Oath Keepers que será juzgado a fines de este mes junto con otros extremistas por cargos de conspiración sediciosa.

Los fiscales dicen que Rhodes y su grupo de milicianos conspiraron durante semanas para detener la transferencia legal del poder. Los fiscales dicen que los Guardianes del Juramento compraron armas y establecieron planes de batalla con el objetivo de mantener al presidente Donald Trump en el cargo.

SoRelle estuvo presente en una reunión en un garaje subterráneo la noche anterior al motín que ha sido el foco de atención de los investigadores.

El comité que investiga el asalto al Capitolio publicó el video de uno de los manifestantes tomando fotografías dentro del edificio federal antes del violento ataque.

La reunión incluyó a Rhodes y Enrique Tarrio, el ex presidente del grupo extremista Proud Boys, quien está acusado por separado de conspiración sediciosa junto con otros miembros del grupo que se describe a sí mismo como un club de hombres políticamente incorrecto para "chovinistas occidentales".

El video de la reunión publicado públicamente no revela mucho sobre su discusión y los fiscales solo han dicho que uno de los participantes de la reunión “hizo referencia al Capitolio”.

SoRelle le dijo a The Associated Press el año pasado que agentes del FBI confiscaron su teléfono y le dieron una orden de allanamiento que decía que estaba relacionado con una investigación de conspiración sediciosa, entre otros delitos. La acusación contra SoRelle hecha pública el jueves no incluye un cargo de conspiración sediciosa.

SoRelle le dijo a AP en ese momento que no tenía conocimiento ni participación en la violación del Capitolio, y calificó la incautación de su teléfono como "poco ético" y la investigación como "una caza de brujas".

Se espera que SoRelle haga una aparición inicial en la corte federal en Austin, Texas, más tarde el jueves.